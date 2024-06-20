Вбивство священника на Оболоні: одного з нападників відправили за ґрати

Зловмисники вчинили розбійний напад на священника, після якого він помер.

Оболонським судом Києва оголошено обвинувальний вирок 50-річному киянину за обвинуваченням у вчиненні умисного вбивства, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб та розбійного нападу на священнослужителя однієї з православних церков міста.

Як повідомила Київська міська прокуратура, влітку 2015 року в Оболонському районі м. Києва, двоє чоловіків у балаклавах у під’їзді будинку здійснили два постріли у священнослужителя.

Після цього вони забрали його телефон, ключі від квартири та зайшли у його житло із заздалегідь підготовленою сумкою. Нападники вважали, що в квартирі священник зберігає значну суму коштів, оскільки будує храм. Пораненого чоловіка зловмисники душили, вимагаючи інформацію про гроші. Грошей вони так і не знайшли і, налякані сусідами, втекли.

У цей же день потерпілого доставили до лікарні швидкої медичної допомоги, де через три доби він помер внаслідок вогнепального поранення голови.

«В ході слідства було установлено свідка, який проходив повз будинок де стався напад на потерпілого та бачив, як обвинувачений біля сусіднього будинку викинув балаклаву, яку в подальшому вилучили правоохоронці. Проведеними експертизами на ній було виявлено сліди ДНК обвинуваченого, якого вдалося затримати у 2019 році після вчинення іншого злочину», - заявили у прокуратурі.

Експертиза ДНК стала одним із основних доказів обвинувачення в суді.

Зловмисника було засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його взято під варту в залі суду.

Матеріали щодо його спільника виділено в окреме провадження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.