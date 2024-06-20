Верховний суд Британії підтримав екологічних активістів щодо розширення видобутку нафти

Верховний суд Великої Британії заблокував розширення нафтовидобутку біля Гатвіка.

Джерело фото: Reuters

Верховний суд Великої Британії ухвалив рішення на користь екологічних активістів у справі проти дозволу на розширення видобутку нафти поблизу міста Гатвік. Про це повідомляє Reuters.

Позов був спрямований проти рішення ради графства Суррей від 2019 року, яке дозволяло компанії Horse Hill Developments продовжувати експлуатацію двох нафтових свердловин поблизу містечка Хорлі та протягом 20 років пробурити ще чотири свердловини.

Проєкт успішно пройшов оцінку впливу на довкілля щодо будівництва, видобутку та майбутнього виведення з експлуатації. Однак екологічні активісти наголошували на тому, що оцінка не враховувала екологічні наслідки використання видобутої нафти.

Справу розглянули в нижчих інстанціях перед тим, як вона дійшла до Верховного суду. 20 червня Верховний суд постановив, що в оцінці впливу на довкілля необхідно враховувати також фактор використання видобутої нафти. Рішення було ухвалене трьома голосами проти двох.

Екоактивісти святкують перемогу, вважаючи, що цей прецедент ускладнить погодження нових проєктів з видобутку викопного палива у Великій Британії та сприятиме швидшій відмові від них.

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