У Львові під час реставрації виявили фрагмет старовинної газети, фото

У Львові на вул. Князя Романа під час реставрації виявили фрагменти старовинної газети. Про це повідомили у Реставраційній майстерні "Гарда".

Виявили фрагмент газети 1929 року в програму для радіо від 5 лютого 1950-го року.

Усі знахідки, які виявляють реставратори на об'єктах своєї роботи, передають в музею. Цю знахідку передали в Музей радіо.

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