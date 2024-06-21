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На Вінниччині суд виніс вирок чоловіку, який знущався над особою з інвалідністю

10:13, 21 червня 2024
Кривдник одягнув ганчір’я на голову беззахисному чоловіку та фіксував свої дії на камеру.
На Вінниччині суд виніс вирок чоловіку, який знущався над особою з інвалідністю
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Калинівський районний суд виніс вирок стосовно 39-річного чоловіка, який знущався над особою з інвалідністю. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

У суді доведено, що 27 травня у селі Сальник Хмільницького району зловмисник в присутності свого знайомого та 3-річного сина, бажаючи самоствердитись за рахунок публічного приниження людини з обмеженими функціональними можливостями, вчинив протиправні дії стосовно 57-річного чоловіка.

«Фіксуючи свою поведінку на відео, кривдник висловив на адресу потерпілого погрози застосування фізичного насильства та тортур, акцентуючи увагу на його функціональних порушеннях. Надалі, принижуючи потерпілого, одягнув йому на голову ганчір’я», — зазначили у прокуратурі.

Відеозапис було поширено у соціальних мережах.

Дії підсудного кваліфіковано за ч. 1 ст. 296 КК України – хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується винятковим цинізмом.

Незважаючи на публічні вибачення та визнання своєї провини, судом враховано передбачені кримінальним законом обставини, що обтяжують покарання, зокрема, вчинення кримінального правопорушення стосовно особи з інвалідністю, яка перебуває у безпорадному стані, у присутності малолітньої дитини.

Вироком Калинівського районного суду винну особу засуджено до покарання у виді пробаційного нагляду строком на 3 роки, з покладенням визначених законом обов’язків, у тому числі у виді обмеження спілкування із потерпілим, заборони вчинення будь-яких вчинків, що ображають людську гідність і громадську мораль, виконання заходів, передбачених пробаційною програмою «Подолання агресивної поведінки» для повнолітніх суб’єктів пробації.

За ухилення від виконання обов’язків, визначених судом при призначенні покарання у виді пробаційного нагляду, вчинення адміністративних правопорушень, зникнення з місця проживання, передбачена більш сувора кримінальна відповідальність.

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