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США планують зупинити усі постачання систем Patriot іншим державам, поки Україна не матиме достатньої кількості цих ППО, — ЗМІ

16:22, 20 червня 2024
Очікується, що заява США закріпить зобов'язання Байдена перед Києвом і гарантує, що Україна отримає системи Patriot, необхідні для захисту міст і критично важливої інфраструктури.
США планують зупинити усі постачання систем Patriot іншим державам, поки Україна не матиме достатньої кількості цих ППО, — ЗМІ
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Сполучені Штати Америки планують зупинити всі відкриті замовлення на системи ППО Patriot і ракети-перехоплювачі до них, поки Україна не матиме достатньої кількості цих ППО для захисту від повітряних атак рф. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників, про це рішення США оголосять в четвер, 20 червня.

Це відбудеться після того, як президент Джо Байден заявив, що він домігся зобов'язань щодо постачання додаткових систем протиповітряної оборони в Україну - вони включатимуть батареї ППО Patriot.

За словами Байдена, п'ять країн погодилися відправити Patriot та інші системи протиповітряної оборони в Україну, і що іншим країнам, які очікують поставки американських систем, доведеться зачекати, тому що «все, що у нас є, піде в Україну, поки їхні потреби не будуть задоволені».

Президент США додав, що Київ почне отримувати більше систем «відносно швидко».

Очікується, що заява США закріпить зобов'язання Байдена перед Києвом і гарантує, що Україна отримає системи Patriot, необхідні для захисту міст і критично важливої інфраструктури, повідомили виданню двоє людей, обізнаних з цим рішенням.

Серед країн, у яких відкриті замовлення на майбутню поставку систем Patriot, є Польща, Румунія і Німеччина. Іспанія також має відкрите замовлення на пускові установки Patriot, а коаліція країн НАТО в січні розмістила замовлення на 1000 ракет Patriot.

Раніше повідомлялося, що Румунія передасть Україні систему ППО Patriot. Водночас країна хоче отримати від союзників еквівалентну систему ППО.

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