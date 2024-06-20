«Умовне бронювання» медиків та хто в пріоритеті, – розповів Ляшко

Бронювання медиків здійснюється в тісній співпраці МОЗ з Міноборони і вирішується на регіональному рівні.

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Як повідомлялося, в Одесі 11 червня сталася бійка за участю медиків швидкої допомоги та працівників ТЦК Київського району. В обласному Одеському ТЦК заявили, що вже проводять спільно з правоохоронцями невідкладні заходи щодо встановлення всіх обставин. І медики висловлюють невдоволення тим, що їх не бронюють і примусово мобілізують.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що коментувати ситуацію в Одесі до завершення розслідування він не може. Проте він пояснив, що медики в Україні під час воєнного стану є військовозобов'язаними, і для них діють спеціальні норми, включаючи жінок-медиків.

«Те, що ми їх бронюємо, – це умовне бронювання. Бо це наша робота з Міноборони, щоб забезпечити і надання медичної допомоги в цивільному секторі, і щоб була медична допомога для тих, хто сьогодні зі зброєю в руках захищає нашу незалежність», – наголосив Ляшко в інтерв’ю BBC.

Процес бронювання медиків

Ляшко пояснив, що бронювання медиків здійснюється в тісній співпраці з Міноборони, аби забезпечити медичну допомогу як в цивільному секторі, так і на фронті. За його словами, процес бронювання є постійним і гнучким, щоб жодна з систем не зупинилась.

«Якщо з одного закладу забирають стільки спеціалістів, що це зупиняє процес, – ми втручаємось і, повірте, нам назустріч йде і Міноборони, і командування Медичних сил. Ми через сухопутні війська додзвонюємося до цього ТЦК, розглядаємо конкретну ситуацію і повертаємо її в те русло, яке дозволяє нам і тримати медичну частину ЗСУ в бойовій готовності, і забезпечити надання медичної допомоги в цивільних закладах охорони здоров'я», – розповів очільник МОЗ.

Хто вирішує питання бронювання

На питання про те, хто вирішує, яких медиків бронювати, Ляшко відповів, що це вирішується на регіональному рівні. Керівник медичного закладу подає списки до військової адміністрації, яка передає їх на бронювання до Міноборони. Однак, у разі необхідності, медики можуть бути розброньовані для потреб ЗСУ.

«Це бронь, яка показує, що ось ці люди нам потрібні для критичного забезпечення надання медичної допомоги в цьому конкретному закладі. Але якщо нам Сили безпеки і оборони скажуть, що треба така-то кількість медичних працівників, ми будемо перелаштовувати надання медичної допомоги, щоб військовий сектор не страждав», – зауважив Ляшко.

Пріоритет у бронюванні

Ляшко підкреслив, що пріоритет завжди надається військовому сектору. «Якщо у нас сьогодні військовий сектор буде страждати, то завтра не буде цивільного сектора», – заявив міністр. Він зазначив, що рішення про бронювання залежить від конкретної ситуації та кількості мобілізованих і добровольців, аби забезпечити безперебійне надання медичної допомоги.

Що стосується кількості заброньованих медиків від регіону, Ляшко відповів, що це питання вирішується на основі конкретних потреб. У тилових, більш безпечних регіонах, може бути менше заброньовано медиків, щоб не зупинявся процес лікування пацієнтів на всіх етапах.

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