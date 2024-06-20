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«Условное бронирование» медиков и кто в приоритете, – рассказал Ляшко

16:40, 20 июня 2024
Бронирование медиков осуществляется в тесном сотрудничестве Минздрава с Минобороны и решается на региональном уровне.
«Условное бронирование» медиков и кто в приоритете, – рассказал Ляшко
Источник фото: medplatforma
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Как сообщалось, в Одессе 11 июня произошла драка с участием медиков скорой помощи и работников ТЦК Киевского района. В областном Одесском ТЦК заявили, что уже проводят совместно с правоохранителями неотложные мероприятия по установлению всех обстоятельств. И медики выражают недовольство тем, что их не бронируют и принудительно мобилизуют.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что комментировать ситуацию в Одессе до завершения расследования он не может. Однако он пояснил, что медики в Украине во время военного положения являются военнообязанными, и для них действуют специальные нормы, включая женщин-медиков.

«То, что мы их бронируем, - это условное бронирование. Потому что это наша работа с Минобороны, чтобы обеспечить и оказание медицинской помощи в гражданском секторе, и чтобы была медицинская помощь для тех, кто сегодня с оружием в руках защищает нашу независимость», - подчеркнул Ляшко в интервью BBC.

Процесс бронирования медиков

Ляшко пояснил, что бронирование медиков осуществляется в тесном сотрудничестве с Минобороны, чтобы обеспечить медицинскую помощь как в гражданском секторе, так и на фронте. По его словам, процесс бронирования является постоянным и гибким, чтобы ни одна из систем не остановилась.

"Если из одного заведения забирают столько специалистов, что это останавливает процесс, - мы вмешиваемся и, поверьте, нам навстречу идет и Минобороны, и командование Медицинских сил. Мы через сухопутные войска дозваниваемся к этому ТЦК, рассматриваем конкретную ситуацию и возвращаем ее в то русло, которое позволяет нам и держать медицинскую часть ВСУ в боевой готовности, и обеспечить оказание медицинской помощи в гражданских учреждениях здравоохранения", - рассказал глава Минздрава.

Кто решает вопрос бронирования

На вопрос о том, кто решает, каких медиков бронировать, Ляшко ответил, что это решается на региональном уровне. Руководитель медицинского учреждения подает списки в военную администрацию, которая передает их на бронирование в Минобороны. Однако, в случае необходимости, медики могут быть разбронированы для нужд ВСУ.

«Это бронь, которая показывает, что вот эти люди нам нужны для критического обеспечения оказания медицинской помощи в этом конкретном заведении. Но если нам Силы безопасности и обороны скажут, что надо такое-то количество медицинских работников, мы будем перестраивать оказание медицинской помощи, чтобы военный сектор не страдал», - отметил Ляшко.

Приоритет в бронировании

Ляшко подчеркнул, что приоритет всегда предоставляется военному сектору. «Если у нас сегодня военный сектор будет страдать, то завтра не будет гражданского сектора», - заявил министр. Он отметил, что решение о бронировании зависит от конкретной ситуации и количества мобилизованных и добровольцев, чтобы обеспечить бесперебойное оказание медицинской помощи.

Что касается количества забронированных медиков от региона, Ляшко ответил, что этот вопрос решается на основе конкретных потребностей. В тыловых, более безопасных регионах, может быть меньше забронировано медиков, чтобы не останавливался процесс лечения пациентов на всех этапах.

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