В Одесі медики скаржаться, що ніхто із співробітників швидкої допомоги не має броні від мобілізації, відео

Після конфлікту з ТЦК медики поскаржилися, що наразі працівники «швидкої» не заброньовані.

Фото з відкритих джерел

Як повідомлялося, в Одесі 11 червня сталася бійка за участю медиків швидкої допомоги та працівників ТЦК Київського району. В обласному Одеському ТЦК заявили, що вже проводять спільно з правоохоронцями невідкладні заходи щодо встановлення всіх обставин.

Представники швидкої допомоги розповіли свою версію події.

За словами фельдшера Богдана Величко, після прибуття на виклик у ТЦК, медики побачили чоловіка з травмами голови, нудотою та поганим фізичним станом, тому збиралися його транспортувати.

Однак військові наполягали, що чоловік відмовився від медичної допомоги та не дозволяли везти його у лікарню.

Пізніше медиків й самих не випускали та хотіли перевіряти їхні документи.

Також інцидент прокоментував медик Олександр Кіщенко.

«Нам керівництво пообіцяло, що після оновлення даних у ТЦК, працівники «швидкої» отримають бронь. Натомість у ТЦК вручили бойову повістку, — зазначив він.

«Після цього сказали (керівництво, - ред.), що «ми вже нічого не вирішуємо, кожен сам за себе. Хто отримав повістку, той отримав повістку», - розповів Кіщенко.

І представники ТЦК, і співробітники «швидкої» мають дати покази у поліції.

Водночас медики скаржаться, що ніхто із співробітників швидкої допомоги не має броні від мобілізації та керівництво її не обіцяє.

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