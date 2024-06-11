На Хмельниччині чоловік з ножем напав на працівника ТЦК під час перевірки документів

Чоловік поранив військовослужбовця у ліве плече зі сторони спини.

На Хмельниччині чоловік з ножем напав на військовослужбовця Хмельницького РТЦК та СП під час перевірки документів та оповіщення.

Зазначається, що 11 червня в населеному пункті Книжківці Хмельницького району, група оповіщення Хмельницького РТЦК та СП здійснювала заходи щодо перевірки документів та оповіщення військовозабовʼязаних.

«Під час перевірки документів громадянин 1984 року народження дістав ніж та здійснив напад на військовослужбовця, якого поранив у ліве плече зі сторони спини. В подальшому групою оповіщення вжито заходи щодо затримання правопорушника та викликано наряд поліції.

По прибуттю нарядів поліції та огляду речей в порушника було виявлено заборонену речовину та шокер», — йдеться у повідомленні.

Порушника затримано за вчинення злочину відповідальність за який передбачено ст. 125 КК України.

Військовослужбовця доставлено до шпиталю міста Хмельницький для надання медичної допомоги. Загрози життю не має.

Тривають слідчі дії .

У ТЦК та СП нагадують, що військовослужбовці ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєнного стану.

Відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності – матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність.

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