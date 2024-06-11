Практика судів
  1. В Україні

Адвокати не мають відповідати за ризики переривання зв’язку під час судового засідання

20:06, 11 червня 2024
Відсутність інтернет-зв’язку чи електроенергії під час участі в відеоконференції є обставинами непереборної сили, що є поважною причиною для неприбуття адвокатів в судове засідання.
Адвокати не мають відповідати за ризики переривання зв’язку під час судового засідання
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В умовах перманентних блекаутів та нестабільності роботи телекомунікаційного обладнання адвокати та інші учасники судових справ не повинні відповідати за ризики технічної неможливості участі у відеоконференції під час судового засідання. На цьому наголосили члени Ради адвокатів України, передає НААУ.

Зокрема, члени РАУ проаналізували норми Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затвердженого рішенням ВРП від 17.08.2021 № 1845/0/15-21, та звернули увагу на його п.46.

Відповідно до чинної редакції, за наявності в суді технічної можливості учасник справи у порядку, встановленому процесуальним законом, може брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою власних технічних засобів.

При цьому також установлено, що ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв’язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.

У звʼязку із цим учасники засідання пригадали рішення РАУ від 16-17 листопада 2022 р. №148 «Про поважність причин неявки адвоката в судове засідання, слідчі дії, тощо під час воєнного стану».

Тоді Рада звертала увагу, що нормами процесуальних кодексів передбачена можливість участі учасників у справі у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Але у зв’язку із ракетних ударів по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури, торгових та бізнес центрах, житлових будинках виникають перебої зі світлом, аварійні та планові відключення електроенергії, що безперечно впливає на якість або відсутність зв’язку.

Однією з поважних причин неприбуття особи на виклик вважаються обставини непереборної сили, у тому числі військові події та інші подібні обставини. Тому є достатні підстави вважати, що обставини, які пов’язані із запровадженням воєнного стану, в тому числі втрата інтернет-зв’язку чи електроенергії під час участі в відеоконференції є обставинами непереборної сили, що є поважною причиною для неприбуття адвокатів в судове засідання, слідчі дії, в органи досудового розслідування, адміністративної юрисдикції тощо.

Тож, на думку членів РАУ, норма п.46 Положення щодо ризиків технічної неможливості участі у відеоконференції, має бути вилучена з Положення.

Відповідне звернення НААУ буде направлене до Вищої ради правосуддя.

Як відомо, підсистема ЄСІТС відеоконференцзв’язку забезпечує:

1) відео- та звукозапис судових засідань, бронювання (резервування) залів судових засідань, можливість подання учасниками справи під час проведення судового засідання в режимі відеоконференції документів (у тому числі процесуальних документів, письмових та електронних доказів тощо);

2) можливість користувачам брати участь у засіданнях інших органів та установ системи правосуддя в режимі відеоконференції.

Для участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції учасник справи повинен попередньо зареєструватися в Електронному кабінеті. Учасник справи також повинен перевірити наявні у нього власні технічні засоби на відповідність технічним вимогам, визначеним Інструкцією користувача підсистеми відеоконференцзв'язку, для роботи із системою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Авдіївський міський суд офіційно припинив свою роботу

З 1 липня справи, раніше підсудні Авдіївському суду, буде розглядати Індустріальний райсуд Дніпропетровська.

Прокурор критикував суддю у судовому засіданні та звинуватив суд у тому, що справа пішла не в тому напрямку

Суддя у відповідь задовольнив відвід прокурора та поскаржився на його дії у Вищу раду правосуддя.

Печерський райсуд Києва тимчасово отримав двох суддів

Судді з Дніпра та Вінницької області підсилять найбільш завантажений суд столиці.

Забронювати працівника через портал Дія буде неможливо, якщо про нього відсутні дані в Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг»

Обов’язковою умовою бронювання через Портал Дія буде наявність даних про працівника в Реєстрі військовозобов’язаних.

Міноборони вважає, що депутати мають негайно повернутися до створення Військової поліції

Одним з пріоритетів Міністерства оборони України є створення всієї вертикалі військової юстиції – військової поліції, військової прокуратури та військових судів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Коморний
    Олександр Коморний
    заступник голови Львівського окружного адміністративного суду
  • Микола Гурин
    Микола Гурин
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Юрій Парусніков
    Юрій Парусніков
    голова Центрального апеляційного господарського суду
  • Інна Білоус
    Інна Білоус
    суддя Вищого антикорупційного суду