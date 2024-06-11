Адвокати не мають відповідати за ризики переривання зв’язку під час судового засідання

Відсутність інтернет-зв’язку чи електроенергії під час участі в відеоконференції є обставинами непереборної сили, що є поважною причиною для неприбуття адвокатів в судове засідання.

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В умовах перманентних блекаутів та нестабільності роботи телекомунікаційного обладнання адвокати та інші учасники судових справ не повинні відповідати за ризики технічної неможливості участі у відеоконференції під час судового засідання. На цьому наголосили члени Ради адвокатів України, передає НААУ.

Зокрема, члени РАУ проаналізували норми Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затвердженого рішенням ВРП від 17.08.2021 № 1845/0/15-21, та звернули увагу на його п.46.

Відповідно до чинної редакції, за наявності в суді технічної можливості учасник справи у порядку, встановленому процесуальним законом, може брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою власних технічних засобів.

При цьому також установлено, що ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв’язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.

У звʼязку із цим учасники засідання пригадали рішення РАУ від 16-17 листопада 2022 р. №148 «Про поважність причин неявки адвоката в судове засідання, слідчі дії, тощо під час воєнного стану».

Тоді Рада звертала увагу, що нормами процесуальних кодексів передбачена можливість участі учасників у справі у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Але у зв’язку із ракетних ударів по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури, торгових та бізнес центрах, житлових будинках виникають перебої зі світлом, аварійні та планові відключення електроенергії, що безперечно впливає на якість або відсутність зв’язку.

Однією з поважних причин неприбуття особи на виклик вважаються обставини непереборної сили, у тому числі військові події та інші подібні обставини. Тому є достатні підстави вважати, що обставини, які пов’язані із запровадженням воєнного стану, в тому числі втрата інтернет-зв’язку чи електроенергії під час участі в відеоконференції є обставинами непереборної сили, що є поважною причиною для неприбуття адвокатів в судове засідання, слідчі дії, в органи досудового розслідування, адміністративної юрисдикції тощо.

Тож, на думку членів РАУ, норма п.46 Положення щодо ризиків технічної неможливості участі у відеоконференції, має бути вилучена з Положення.

Відповідне звернення НААУ буде направлене до Вищої ради правосуддя.

Як відомо, підсистема ЄСІТС відеоконференцзв’язку забезпечує:

1) відео- та звукозапис судових засідань, бронювання (резервування) залів судових засідань, можливість подання учасниками справи під час проведення судового засідання в режимі відеоконференції документів (у тому числі процесуальних документів, письмових та електронних доказів тощо);

2) можливість користувачам брати участь у засіданнях інших органів та установ системи правосуддя в режимі відеоконференції.

Для участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції учасник справи повинен попередньо зареєструватися в Електронному кабінеті. Учасник справи також повинен перевірити наявні у нього власні технічні засоби на відповідність технічним вимогам, визначеним Інструкцією користувача підсистеми відеоконференцзв'язку, для роботи із системою.

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