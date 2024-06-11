Адвокаты не должны отвечать за риски прерывания связи во время судебного заседания

Отсутствие интернет-связи или электроэнергии во время участия в видеоконференции является обстоятельствами непреодолимой силы, что является уважительной причиной неприбытия адвокатов в судебное заседание.

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В условиях перманентных блекаутов и нестабильности работы телекоммуникационного оборудования адвокаты и другие участники судебных дел должны отвечать за риски технической невозможности участия в видеоконференции во время судебного заседания. Об этом заявили члены Совета адвокатов Украины, передает НААУ.

В частности, члены РАУ проанализировали нормы Положения о порядке функционирования отдельных подсистем (модулей) Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, утвержденного решением СРП от 17.08.2021 № 1845/0/15-21, и обратили внимание на его п.46.

Согласно действующей редакции, при наличии в суде технической возможности участник дела в порядке, установленном процессуальным законом, может участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции вне помещения суда с помощью собственных технических средств.

При этом также установлено, что риски технической невозможности участия в видеоконференции вне помещения суда, прерывания связи и т.д. несет участник дела, который подал соответствующее заявление.

В связи с этим участники заседания вспомнили решение РАУ от 16-17 ноября 2022 г. №148 «О уважительности причин неявки адвоката в судебное заседание, следственные действия и т.п. во время военного положения».

Тогда Рада обращала внимание, что нормами процессуальных кодексов предусмотрена возможность участия участников по делу в судебном заседании в режиме видеоконференции. Но в связи с ракетными ударами по объектам критической и гражданской инфраструктуры, торговым и бизнес-центрам, жилым домам возникают перебои со светом, аварийные и плановые отключения электроэнергии, что безусловно влияет на качество или отсутствие связи.

Одной из уважительных причин неприбытия человека по вызову считаются обстоятельства непреодолимой силы, в том числе военные события и другие подобные обстоятельства. Поэтому есть достаточные основания полагать, что обстоятельства, связанные с введением военного положения, в том числе потеря интернет-связи или электроэнергии во время участия в видеоконференции, являются обстоятельствами непреодолимой силы, что является уважительной причиной для неприбытия адвокатов в судебное заседание, следственные действия в органы досудебного расследования, административной юрисдикции и т.д.

Поэтому, по мнению членов РАУ, норма п.46 Положения о рисках технической невозможности участия в видеоконференции должна быть изъята из Положения.

Соответствующее обращение НААУ будет направлено в Высший совет правосудия.

Как известно, подсистема ЕСИТС видеоконференцсвязи обеспечивает:

1) видео- и звукозапись судебных заседаний, бронирование (резервирование) залов судебных заседаний, возможность представления участниками дела во время проведения судебного заседания в режиме видеоконференции документов (в том числе процессуальных документов, письменных и электронных доказательств);

2) возможность пользователям участвовать в заседаниях других органов и учреждений системы правосудия в режиме видеоконференции.

Для участия в судебном заседании в режиме видеоконференции участник дела должен зарегистрироваться в Электронном кабинете. Участник дела также должен проверить имеющиеся у него собственные технические средства в соответствии с техническими требованиями, определенным Инструкцией пользователя подсистемы видеоконференцсвязи, для работы с системой.

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