Достаточно опубликования судебной повестки о вызове в общегосударственном СМИ – Верховный Суд высказался о надлежащем ознакомлении в судебном разбирательстве при отсутствии обвиняемого

С момента опубликования повестки о вызове в СМИ общегосударственной сферы распространения обвиняемый считается должным образом ознакомленным с ее содержанием, если речь идет о судебном производстве при отсутствии обвиняемого.

В судебном производстве, которое осуществляется в отсутствие обвиняемого (in absentia), обвиняемый считается должным образом ознакомленным с содержанием судебной повестки о вызове с момента ее опубликования в средствах массовой информации общегосударственной сферы распространения. Об этом указал Кассационный уголовный суд в постановлении от 25 апреля 2024 года по делу №296/8416/21.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд осудил лицо по ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 УК. Апелляционный суд оставил в силе приговор местного суда. Разбирательство уголовного производства в судах первой и апелляционной инстанций осуществлено в порядке специального судебного производства (in absentia).

В кассационной жалобе защитник утверждал, что суд по этому делу должен был остановить производство, а не применять специальную процедуру судебного разбирательства, поскольку не было оснований для рассмотрения производства в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 323 УПК.

Позиция Кассационного уголовного суда

КУС ВС оставил в силе определение суда апелляционной инстанции. Так, КУС проверил, что судебное разбирательство уголовного производства как в суде первой, так и в суде апелляционной инстанции в отношении лица проведено в отсутствии обвиняемого, поскольку производство осуществлено в порядке специального судебного производства (in absentia), с соблюдением требований УПК о надлежащем уведомлении его о время и место судебного разбирательства путем опубликования судебного вызова в СМИ общегосударственной сферы распространения – «Правительственный курьер» и на официальном веб-сайте судебной власти.

Аналогичным способом к сведению обвиняемого было доведено содержание приговора суда первой инстанции.

КУС отметил, что институт специального уголовного производства полностью согласуется с нормами международного права и практикой Европейского суда по правам человека. В частности, вопросу исполнения приговоров, вынесенных в отсутствие обвиняемого, посвящен отдельный раздел Европейской конвенции о международной действительности уголовных приговоров, ратифицированный Украиной 26.09.2002, в соответствии с положениями которой, если Конвенция не предусматривает иного, исполнения приговоров, вынесенных в отсутствие обвиняемого, и уголовным делам осуществляется по тем же правилам, что и другие приговоры.

Резолюцией Комитета Министров Совета Европы № (75)11 от 19.01.1973 установлено, что процедура заочного разбирательства (trial in absentia) не нарушает права обвиняемого как на справедливое разбирательство, так и на присутствие и при рассмотрении его дела. В нем сформулированы условия и минимальный перечень правил заочного разбирательства, которыми должны пользоваться государства-члены Совета Европы при рассмотрении дела при отсутствии подсудимого. Поэтому, учитывая специфику судебного производства (in absentia), КУС ВС считал, что судами первой и апелляционной инстанций были приняты прямо предусмотренные уголовным процессуальным законом меры по информированию обвиняемого лица об осуществлении уголовного производства путем публикации соответствующей информации в СМИ и сети Интернет, однако обеспечить явку обвиняемого в суд принятыми мерами не удалось.

При этом с момента опубликования повестки о вызове в средствах массовой информации общегосударственной сферы распространения обвиняемый считается должным образом ознакомленным с ее содержанием.

Автор: Наталья Мамченко

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