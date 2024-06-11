В Одесском ТЦК прокомментировали потасовку между военными и медиками скорой

По версии ТЦК, медики отказались показать документы о принадлежности к системе здравоохранения.

В Одесском областном территориальном центре комплектования разъяснили конфликт между представителями ТЦК и медиками скорой помощи, видео которого распространилось в сети.

Как сообщалось, бригада скорой прибыла по вызову в ТЦК Киевского района и оказалась запертой внутри военными. По словам фельдшеров, их якобы удерживали в ТЦК, пытаясь мобилизовать в армию.

В ТЦК отметили, что медики отказались показать документы о принадлежности к системе здравоохранения.

Также там рассказали, что 11 июня задержан гражданин, отказавшийся показать свои военно-учетные документы. Его доставили в Киевский районный ТЦК и СП в городе Одесса для обновления данных.

Через час после этого в военкомат приехала «скорая» с группой людей в медицинской одежде. Они утверждали, что прибыли по вызову задержанного мужчины и настаивали на его госпитализации. Они рассказали о его диагнозе, который, как говорят в ТЦК, не был подтвержден врачами ВЛК. Кроме того, люди в медицинской одежде отказались показать документы, подтверждающие их принадлежность к системе здравоохранения.

«Из-за этого у военнослужащих Киевского РТЦК и СП города Одесса, возникло подозрение, что прибывшие пытаются помочь гражданину избежать военной службы, на которую он был признан годным по заключению военно-врачебной комиссии», — говорится в объяснении военных.

Указывается, что работники ТЦК вызвали на место полицию, однако, когда ее работники прибыли, люди в медицинской одежде тоже не предоставили свои документы. Полицейские задержали их для предоставления объяснений, однако они позвонили по телефону на линию 103 и сообщили о силовом содержании в военкомате представителей экстренной службы.

Как говорится в Одесском ТЦК, эту информацию распространили Telegram-каналы. Позже на место происшествия прибыли также неизвестные гражданские лица, которые, говорится в заявлении ТЦК, «спровоцировали драку», во время которой военный и представители экстренной службы получили травмы.

Правоохранители расследуют дело, устанавливая все его обстоятельства.

«Руководство Одесского ТЦК и СП сотрудничает со следствием и способствует дальнейшему освещению инцидента», – добавили в центре комплектования.

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