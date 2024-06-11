Евросоюз подписал первые соглашения на 1,4 млрд евро в рамках Ukraine Facility

Подписание соглашений запустило Ukraine Investment Framework, которое поможет ускорить восстановление Украины, в частности, энергетической инфраструктуры.

Фото: me.gov.ua

Европейский Союз подписал первые гарантийные соглашения на сумму 1,4 млрд. евро в рамках инвестиционного компонента программы Ukraine Facility. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко во время Международной конференции по восстановлению Украины в Берлине (Ukraine Recovery Conference-2024).

Тем самым запускается Ukraine Investment Framework, который поможет ускорить восстановление Украины, в частности, энергетической инфраструктуры.

Минэкономики отмечает, что сделки состоят из 1 млрд евро кредитных гарантий и 400 млн евро смешанных финансовых грантов.

Отмечается, что средства станут полезными для частных компаний, в том числе малых и средних предприятий, муниципалитетов и государственных предприятий.

Также сделки будут сосредоточены на ремонте, реконструкции и развитии энергетической инфраструктуры. Другие программы направлены на транспортный и муниципальный секторы, доступ к финансированию для малых и средних предприятий, в том числе пострадавших от войны в деоккупированных и прифронтовых регионах.

Полный перечень программ, имеющих целью разблокировать 6 млрд евро инвестиций, включает:

• Инициативы поддержки частного сектора Украины – расширение доступа к финансированию для малых и средних предприятий, предоставление срочной поддержки компаниям, пострадавшим от войны. ЕС предоставляет гарантии на 190 млн. евро и инвестиционные гранты на 10 млн. евро через Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

• Программа «Лучшее будущее», «Устойчивость, реконструкция и возрождение Украины» – ускорение и расширение инвестиций в возобновляемую энергетику, включая строительство новых проектов ветровой энергетики, систем накопления энергии аккумуляторов, транспорт, цифровой сектор и реальный сектор, в частности производство стали, строительные материалы и переработка. ЕС предоставляет гарантии на 350 млн. евро и техническую помощь на 17,5 млн. евро через Международную финансовую корпорацию (IFC).

• Программа восстановления финансовой инклюзии – расширение доступа к финансированию для малых и средних предприятий и инвестирование в их производственные мощности. ЕС предоставляет гарантии на 140 млн. евро, инвестиционные гранты на 30 млн. евро и 7 млн. евро технической помощи через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

• Программа «Hi-Bar» – устранение барьеров для мобилизации финансирования, необходимого для ускорения перехода энергетического сектора к чистому нулю (net-zero), что предусматривает максимально возможное сокращение выбросов парниковых газов, при этом любые оставшиеся выбросы, поглощаться из атмосферы другими способами, такими как океаны, леса, почвы или искусственные поглотители. ЕС предоставляет гарантии на 150 млн. евро и техническую помощь на 7,5 млн. евро через ЕБРР.

• Муниципальная, инфраструктурная и промышленная программа устойчивости – удовлетворение потребностей в чрезвычайной поддержке и будущие усилия по реконструкции в разных секторах, включая промышленность, энергетику, муниципальную инфраструктуру. ЕС предоставляет гарантии на 150 млн. евро, инвестиционные гранты на 25 млн. евро и техническую помощь на 7,5 млн. евро через ЕБРР.

• Содействие зеленому кредитованию через фонд Green for Growth – расширение доступа к финансированию для предприятий со средней капитализацией, малых и средних предприятий, предприятий зеленой экономики и циклической экономики и/или адаптации, энергоэффективности и экологического перехода. ЕС предоставляет капитал первых убытков в размере 45 млн. евро, инвестиционные гранты в размере 7 млн. евро и техническую помощь в размере 3 млн. евро через KfW.

• EU4Business, кредитование микро- и малых предприятий через фонд EFSE – поддержка восстановления и перемещения пострадавших от войны компаний, микропредпринимательства и предпринимательства на ранних стадиях, возобновление бизнеса в деоккупированных и прифронтовых регионах и адаптация сельскохозяйственного бизнеса. ЕС предоставляет капитал первой потери 45 млн. евро, инвестиционные гранты 9 млн. евро и 1 млн. евро технической помощи через KfW.

• Программа реконструкции и восстановления инфраструктуры передачи электроэнергии – усиление устойчивости передачи электроэнергии путем инвестирования в постоянный ремонт и реконструкцию поврежденной или разрушенной энергетической инфраструктуры, а также восстановление доступа к электроснабжению критической инфраструктуры. ЕС предоставляет инвестиционные гранты в размере 100 млн. евро для привлечения средств через KfW.

• Программа поддержки украинских ММСП – расширение доступа к финансированию для микро-, малых и средних предприятий, компаний, пострадавших от войны, чтобы помочь им возобновить свой бизнес, в том числе в деоккупированных и прифронтовых регионах. ЕС предоставляет гарантии на 20 млн евро через Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

• Программа развития муниципальной инфраструктуры, которая поддерживает Черновцы в инвестициях в водоснабжение и канализацию, восстановление инфраструктуры водоснабжения и канализации для местных жителей и значительного количества внутренне перемещенных лиц. ЕС предоставляет инвестиционные гранты в размере 17,75 млн. евро и техническую помощь 2 млн. евро для кредитования через KfW.

• Немедленное расширение в Украине JASPERS (Общая помощь для поддержки проектов в европейских регионах) – обеспечение развития потенциала для подготовки и реализации масштабных инфраструктурных проектов и предоставление консультационных услуг для определения приоритетности инвестиций в секторах, которые являются ключевыми для восстановления Украины. ЕС оказывает техническую помощь в размере 10 млн евро через ЕИБ.

• Гарантийный механизм восстановления и реконструкции Украины (URGF) – для привлечения рисков, перечисленных из страховой отрасли, с первоначальным фокусом на обеспечении военного страхования движимых активов, таких как внутренний грузовой транспорт. ЕС предоставляет гарантии на 50 млн евро через ЕБРР для покрытия рисков фонда, который в свою очередь расширит страховое покрытие. Остальные доноры предоставляют дополнительные гарантийные обязательства на сумму 60 млн. евро.

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