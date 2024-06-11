Суд присяжных признал виновным сына президента США Хантера Байдена в незаконной покупке оружия

Сына президента США Хантера Байдена признали виновным по всем пунктам обвинения по делу о покупке оружия. Об этом сообщает Associated Press.
В частности, суд присяжных в штате Делавер признал сына президента США Джо Байдена виновным в том, что он солгал по употреблению наркотиков при покупке огнестрельного оружия.
Присяжные совещались три часа и решили признать Хантера Байдена виновным по трем пунктам обвинения.
Суть предъявленного 54-летнему Байдену-младшему обвинению состоит в том, что он в 2018 году, будучи наркозависимым, скрыл это при покупке пистолета.
По всем трем пунктам ему грозит до 25 лет лишения свободы и штраф в размере 750 тысяч долларов.
Как сообщалось, судебный процесс начался 3 июня.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.