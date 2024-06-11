Суд присяжных признал виновным сына президента США Хантера Байдена в незаконной покупке оружия

Суд присяжных признал Хантера Байдена виновным в деле о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия под действием наркотиков.

Сына президента США Хантера Байдена признали виновным по всем пунктам обвинения по делу о покупке оружия. Об этом сообщает Associated Press.

В частности, суд присяжных в штате Делавер признал сына президента США Джо Байдена виновным в том, что он солгал по употреблению наркотиков при покупке огнестрельного оружия.

Присяжные совещались три часа и решили признать Хантера Байдена виновным по трем пунктам обвинения.

Суть предъявленного 54-летнему Байдену-младшему обвинению состоит в том, что он в 2018 году, будучи наркозависимым, скрыл это при покупке пистолета.

По всем трем пунктам ему грозит до 25 лет лишения свободы и штраф в размере 750 тысяч долларов.

Как сообщалось, судебный процесс начался 3 июня.

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