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Авдеевский городской суд официально прекратил свою работу

18:42, 11 июня 2024
С 1 июля дела, ранее подсудные Авдеевскому суду, будет рассматривать Индустриальный райсуд Днепропетровска.
Авдеевский городской суд официально прекратил свою работу
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Авдеевский городской суд Донецкой области с 1 июля 2024 года официально прекращает свою процессуальную деятельность.

Соответствующее решение 11 июня принял Высший совет правосудия.

Дела, ранее подсудные Авдеевскому городскому суду, будет рассматривать Индустриальный районный суд города Днепропетровска.

В этот суд впоследствии будет откомандирован и единственный судья Авдеевского городского суда, который имеет полномочия на осуществление правосудия – председатель Авдеевского городского суда Сергей Пронин.

Как отметил председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, который собственно 10 июня и обратился с соответствующим представлением в ВСП, ситуация с безопасностью в Донецкой области фактически делает невозможным отправление правосудия Авдеевским городским судом. К тому же Авдеевская городская территориальная община является территорией, которая находится в оккупации.  ГСА также поддержала предложение об изменении территориальной подсудности дел суда.

Вместе с тем, как добавил председатель Верховного Суда, было немало предложений относительно того, чтобы Авдеевский суд продолжал свою процессуальную деятельность, но на других территориях.

«На мой взгляд, это невозможно, город оккупирован, территориальную подсудность суда нужно изменить», - сообщил Станислав Кравченко.

Отметим, что Авдеевский городской суд впервые прекратил процессуальную деятельность еще в 2014 году.

Только 11 февраля 2022 года суд возобновил осуществление правосудия.

Однако полномасштабное вторжение рф заставило суд сначала перейти на дистанционную форму работы, а затем фактически прекратить процессуальную деятельность из-за отсутствия судей с полномочиями.

1 апреля 2024 года Авдеевский городской суд снова возобновил свою деятельность в формате дистанционной работы – в суд был откомандирован судья Славянского горрайонного суда Донецкой области Сергей Пронин.

Впрочем, целесообразность работы Авдеевского городского суда к тому времени уже вызывала немало вопросов, поскольку в феврале этого года город Авдеевка был захвачен войсками РФ. Следовательно, согласно существующей практике, назрел вопрос изменения территориальной подсудности дел суда.

Автор: Вячеслав Хрипун

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