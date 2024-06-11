Авдіївський міський суд офіційно припинив свою роботу

З 1 липня справи, раніше підсудні Авдіївському суду, буде розглядати Індустріальний райсуд Дніпропетровська.

Авдіївський міський суд Донецької області з 1 липня 2024 року офіційно припиняє свою процесуальну діяльність.

Відповідне рішення 11 червня ухвалила Вища рада правосуддя.

Справи, які раніше були підсудні Авдіївському міському суду, буде розглядати Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська.

У цей суд згодом буде відряджений і єдиний суддя Авдіївського міського суду, який наразі має повноваження на здійснення правосуддя – голова Авдіївського міського суду Сергій Пронін.

Як зазначив голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, який власне 10 червня і звернувся з відповідним поданням до ВРП, наразі ситуація з безпекою у Донецької області фактично унеможливлює відправлення правосуддя Авдіївським міським судом. До того ж Авдіївська міська територіальна громада наразі є територією, що знаходиться в окупації. ДСА також підтримала пропозицію щодо зміни територіальної підсудності справ суду.

Разом з тим, як додав голова Верховного Суду, було чимало пропозицій і щодо того, щоб Авдіївський суд продовжував свою процесуальну діяльність, але на інших територіях.

«На мій погляд це неможливо, місто окуповане, територіальну підсудність суду потрібно змінити», - повідомив Станіслав Кравченко.

Зазначимо, що Авдіївський міський суд вперше припинив свою процесуальну діяльність ще у 2014 році.

Лише 11 лютого 2022 року суд знов розпочав відправлення правосуддя.

Однак повномасштабне вторгнення рф змусило суд спочатку перейти на дистанційну форму роботи, а згодом фактично припинити процесуальну діяльність через відсутність суддів з повноваженнями.

1 квітня 2024 року Авдіївський міський суд знов відновив свою діяльність у форматі дистанційної роботи – у суд був відряджений суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Сергій Пронін.

Втім, доцільність роботи Авдіївського міського суду на той час вже викликала чимало запитань, адже у лютому цього року місто Авдіївка було фізично захоплено військами РФ. Відтак, за існуючою практикою, назріло питання зміни територіальної підсудності справ суду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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