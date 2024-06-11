«Ми не можемо примушувати, але підтримаємо»: Володимир Зеленський оцінив необхідність повернення біженців в Україну

Президент висловив упевненість, що після війни в Україну повернеться багато біженців, оскільки в країні «будуть робочі місця і буде безпека».

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зараз не варто змушувати українських біженців повертатись додому. Про це він сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні.

За словами Глави держави, цьому наразі не сприяє ні безпекова, ні економічна ситуація.

Однак в той самий час Зеленський закликав повернутися тих, хто хоче і може зараз це зробити.

«Сьогодні ми не можемо нікого примушувати (повернутися, – ред.), але скажу відверто, ми б підтримали рішення, якщо б сьогодні, у такий складний момент, ті, хто хочуть, могли б приїхати в Україну і допомагати відновлювати державу. Є люди, які залишилися без будинків. Їм потрібна допомога, їм потрібні робочі руки. Потрібні ці професії. Ми втратили багато людей, які через війну втратили професію, хтось поїхав за кордон», – сказав Зеленський.

Президент висловив певність, що після завершення війни українців повернуться додому для спільного її відновлення.

«Я впевнений, всі приїдуть відновлювати нашу державу. Тому що будуть робочі місця, буде безпека, і я вважаю, що буде велика мотивація», – зазначив він.

Зеленський нагадав, що зараз українці, які залишаються в країні, щоденно стикаються із труднощами, в тому числі через системні удари рф по критичній інфраструктурі, які призвели до дефіциту електроенергії в країні.

Глава держави додав, що країна дуже рада і зараз тим, хто вирішує повернутись і допомогти у її відновленні, оскільки в країні є сильний брак робочих рук, які теж можуть працювати на допомогу армії та перемогу.

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