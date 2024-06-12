Якої тривалості може надаватися неоплачувана відпустка демобілізованому працівнику

Працівникам, які стали до роботи після звільнення зі служби, за бажанням в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження зарплати тривалістю до 60 календарних днів.

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розповідає, чи може працівник після звільнення з військової служби при виході на роботу взяти відпустку без збереження заробітної плати на підприємстві та якої тривалості.

Відповідно до змін, внесених п. 20 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про відпустки», відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку працівникам, які стали до роботи після звільнення з військової служби у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації, – тривалістю до 60 календарних днів.

Частину 1 ст. 24 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» доповнено абзацом 6, відповідно до якого період, протягом якого особа перебувала у відпустці без збереження заробітної плати, передбаченій п. 20 ч. 1 ст. 25 Закону «Про відпустки», включається до страхового стажу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.