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Якої тривалості може надаватися неоплачувана відпустка демобілізованому працівнику

07:35, 12 червня 2024
Працівникам, які стали до роботи після звільнення зі служби, за бажанням в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження зарплати тривалістю до 60 календарних днів.
Якої тривалості може надаватися неоплачувана відпустка демобілізованому працівнику
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Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розповідає, чи може працівник після звільнення з військової служби при виході на роботу взяти відпустку без збереження заробітної плати на підприємстві та якої тривалості.

Відповідно до змін, внесених п. 20 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про відпустки», відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов’язковому порядку працівникам, які стали до роботи після звільнення з військової служби у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації, – тривалістю до 60 календарних днів.

Частину 1 ст. 24 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» доповнено абзацом 6, відповідно до якого період, протягом якого особа перебувала у відпустці без збереження заробітної плати, передбаченій п. 20 ч. 1 ст. 25 Закону «Про відпустки», включається до страхового стажу.

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