Начальник відділу поліції обвинувачувався у прослуховуванні начальника сектору цього ж відділу поліції, зокрема, контролі за розмовами – що вирішив Верховний Суд

У службовому кабінеті підлеглого поліцейського було виявлено спеціальний технічний засіб негласного отримання аудіо інформації з вмонтованими GSM пристроями, закамуфльованими під мережеві електричні фільтри/

Якщо підлеглий сам бере у свого керівника для використання мережевий електричний фільтр, який містить технічний засіб негласного отримання аудіоінформації, про що підлеглий достеменно обізнаний, не заперечує проти здійснення аудіо-, відеофіксації службового кабінету й розміщує для відвідувачів інформаційну табличку про здійснення такої фіксації, то в діях керівника відсутній умисел на незаконне втручання у приватне спілкування. Про це у постанові від 18 квітня 2024 року зазначила колегія суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду по справі №717/494/21.

Обставини справи

Органами досудового розслідування начальник відділу поліції обвинувачувався у тому, що він з метою втручання у приватне спілкування начальника сектору цього ж відділу поліції, зокрема, контролю за розмовами, іншими звуками, рухами, діями, пов’язаних з діяльністю за місцем постійного перебування, встановив, у тому числі повторно, у службовому кабінеті підлеглого спеціальний технічний засоби негласного отримання аудіо інформації з вмонтованими GSM пристроями, закамуфльованими під мережеві електричні фільтри, шляхом їх заміни на аналогічні мережеві електричні фільтри та протиправно використовував ці спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації.

В ході обшуків приміщення ВП ГУНП вилучено спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації. Обвинувачений вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1 та 2 ст. 359 КК України, не визнав протягом усього розгляду справи. В судовому засіданні показав, що справа є сфабрикованою. Вказував, що не розуміє причини проведення розслідування органами СБУ, якщо одразу було відомо про займану ним посаду та, як наслідок, підслідність кримінального провадження ДБР.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд вироком визнав начальника відділу поліції невинуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 359, ч. 2 ст. 359 КК і виправдав у зв’язку з недоведеністю, що в його діях є склад цих кримінальних правопорушень.

Апеляційний суд залишив без змін цей вирок місцевого суду. У касаційній скарзі прокурор не погодився з рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій і просив їх скасувати.

Позиція Касаційного кримінального суду

Верховний Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанції. В обґрунтування позиції ККС указав, що начальник сектору поліції як в суді першої інстанції, так і в суді апеляційної інстанції вказував, що мережевий фільтр («китайський» подовжувач), який вилучений під час обшуку його кабінету, він сам взяв у користування у начальника відділу поліції для використання як подовжувача, знав про наявність у ньому пристрою для прослуховування та не заперечував щодо можливості прослуховування кабінету.

Також у кабінеті начальника сектору поліції була встановлена інформаційна табличка для відвідувачів про здійснення аудіо-, відеофіксації.

Тому показання начальника сектору поліції про обізнаність щодо наявності у фільтрі прослуховуючого пристрою та відсутність заперечень у випадку наявності у начальника відділу поліції можливості прослуховування службового кабінету суд розцінив як такі, що підтверджують відсутність умислу у останнього на незаконне втручання у приватне спілкування. ККС погодився з такими висновками судів попередніх інстанцій.

Автор: Наталя Мамченко

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