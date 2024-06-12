Начальник отдела полиции обвинялся в прослушивании начальника сектора этого же отдела полиции, в частности контроле за разговорами – что решил Верховный Суд

В служебном кабинете подчиненного полицейского было обнаружено специальное техническое средство негласного получения аудио информации со встроенными GSM устройствами, закамуфлированными под сетевые электрические фильтры/

Если подчиненный сам берет у своего руководителя для использования сетевой электрический фильтр, содержащий техническое средство негласного получения аудиоинформации, о чем подчиненный точно осведомлен, не возражает против осуществления аудио-, видеофиксации служебного кабинета и размещает для посетителей информационную табличку об осуществлении такой фиксации, то в действиях руководителя отсутствует умысел на незаконное вмешательство в частное общение. Об этом в постановлении от 18 апреля 2024 г. отметила коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по делу №717/494/21.

Обстоятельства дела

Органами досудебного расследования начальник отдела полиции обвинялся в том, что он с целью вмешательства в частное общение начальника сектора этого же отдела полиции, в частности контроля за разговорами, другими звуками, движениями, действиями, связанными с деятельностью по месту постоянного пребывания, установил, в том числе повторно, в служебном кабинете подчиненного специальные технические средства негласного получения аудио информации со встроенными GSM устройствами, закамуфлированными под сетевые электрические фильтры, путем их замены на аналогичные сетевые электрические фильтры и противоправно использовал эти специальные технические средства негласного получения информации.

В ходе обысков помещения ОП ГУНП изъяты специальные технические средства негласного получения информации. Обвиняемый вину в совершении инкриминируемых ему уголовных правонарушений, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 359 УК Украины, не признал на протяжении всего рассмотрения дела. В судебном заседании показал, что дело сфабриковано. Указывал, что не понимает причины проведения расследования органами СБУ, если сразу известно о занимаемой им должности и, как следствие, подследственность уголовного производства ГБР.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд приговором признал начальника отдела полиции невиновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 359, ч. 2 ст. 359 УК и оправдал в связи с недоказанностью, что в его действиях есть состав этих уголовных правонарушений.

Апелляционный суд оставил в силе этот приговор местного суда. В кассационной жалобе прокурор не согласился с решениями судов первой и апелляционной инстанций и просил их отменить.

Позиция Кассационного уголовного суда

Верховный Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций. В обоснование позиции КУС указал, что начальник сектора полиции как в суде первой инстанции, так и в суде апелляционной инстанции указывал, что сетевой фильтр («китайский» удлинитель), изъятый ​​во время обыска его кабинета, сам взял в пользование у начальника отдела полиции для использования в качестве удлинителя, знал о наличии в нем прослушивающего устройства и не возражал о возможности прослушивания кабинета.

Также в кабинете начальника сектора полиции была установлена ​​информационная табличка для посетителей об аудио-, видеофиксации.

Поэтому показания начальника сектора полиции об осведомленности о наличии в фильтре прослушивающего устройства и отсутствии возражений в случае наличия у начальника отдела полиции возможности прослушивания служебного кабинета суд расценил как подтверждающие отсутствие умысла у последнего на незаконное вмешательство в частное общение. КУС согласился с такими выводами судов предыдущих инстанций.

Автор: Наталья Мамченко

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