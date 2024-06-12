На Закарпатье мужчина избил сожительницу, младенца и ранил полицейского

20-летний гражданин набросился с ножом на милиционера.

В Закарпатской области задержан семейный обидчик, избивший сожительницу, 10-месячного ребенка и ранивший полицейского. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В полицию позвонила 21-летняя жительница поселка Воловец и сообщила, что сама и ее 10-месячный младенец терпят от ее сожителя домашнее насилие. По вызову немедленно прибыли полицейские.

На месте происшествия они обнаружили 20-летнего обидчика, который нанес заявительнице и ее малолетнему ребенку телесные повреждения. Вооруженный ножом мужчина вел себя агрессивно и на попытки полицейских его успокоить и уладить конфликт никак не реагировал. А наоборот – начал угрожать защитникам порядка ножом. При попытке заставить его отдать нож он причинил сотруднику полиции телесные повреждения. У правоохранителя диагностированы множественные раны кисти и ему наложены швы на фаланги пальцев. А у женщины и малолетнего ребенка диагностированы синяки.

Задержанному грозит до 5 лет тюрьмы.

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