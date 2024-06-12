На Закарпатті чоловік побив співмешканку, немовля та поранив поліцейського

20-річний громадянин накинувся з ножем на правоохоронця.

Фото: поліція

У Закарпатській області затримали сімейного кривдника, який побив співмешканку, 10-місячну дитину та поранив поліцейського. Про це повідомляє пресслужба поліції.

До поліції зателефонувала 21-річна мешканка селища Воловець та повідомила, що сама та її 10-місячне немовля терплять від її співмешканця домашнє насильство. За викликом негайно виїхали поліцейські.

На місці події вони виявили 20-річного кривдника, який завдав заявниці та її малолітній дитині тілесних ушкоджень. Озброєний ножем чоловік поводив себе агресивно та на спроби поліцейських його заспокоїти та владнати конфлікт ніяк не реагував. А навпаки – почав погрожувати захисникам порядку ножем. При спробі змусити його віддати ніж він заподіяв співробітнику поліції тілесні ушкодження. У правоохоронця діагностовано множинні рани кисті та йому накладено шви на фаланги пальців. А в жінки та малолітньої дитини діагностовано синці.

Затриманому загрожує до 5 років ув’язнення.

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