На Рівненщині судили за ухилення від мобілізації чоловіка, який є учасником бойових дій

Свої дії в суді він пояснював тим, що у нього хвора матір і служити він не хоче.

На Рівненщині чоловік, який є учасником бойових дій і раніше судимий за самовільне залишення служби, отримав покарання за ухилення від мобілізації. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

У травні 2023 року він отримав повістку і пройшов обстеження та медичний огляд. Втім, у визначений строк до ТЦК чоловік не з’явився.

В суді він сказав, що у нього хвора матір і служити він не хоче.

При цьому встановлено, що законних підстав для відстрочки по догляду чи хворобі родичів в обвинуваченого не було, оскільки групи інвалідності матір не має.

Дубенський міськрайонний суд підтримав позицію прокурора, визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Сторона захисту оскаржила вказане рішення до апеляційного суду, просила скасувати вирок суду першої інстанції та призначити обвинуваченому іспитовий термін. Втім, Рівненський апеляційний суд залишив вирок без змін.

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