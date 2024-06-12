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В Ровенской области судили за уклонение от мобилизации мужчину, который является участником боевых действий

07:18, 12 июня 2024
Свои действия в суде он объяснял тем, что у него больная мать и служить он не хочет.
В Ровенской области судили за уклонение от мобилизации мужчину, который является участником боевых действий
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В Ровенской области мужчина, который является участником боевых действий и ранее судимый за самовольное оставление службы, получил наказание за уклонение от мобилизации. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

В мае 2023 года он получил повестку и прошел обследование и медицинское освидетельствование. Впрочем, в определенный срок в ТЦК мужчина не явился.

В суде он сказал, что у него больная мать и служить он не хочет.

При этом установлено, что законных оснований для отсрочки по уходу или болезни родственников у обвиняемого не было, поскольку у матери инвалидности нет.

Дубенский горрайонный суд поддержал позицию прокурора, признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Сторона защиты оспорила указанное решение в апелляционный суд, просила отменить приговор первой инстанции и назначить обвиняемому испытательный срок. Ровенский апелляционный суд оставил приговор без изменений.

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