Какова продолжительность отпуска педагогических работников во время военного положения

Продолжительность отпуска педагогических работников во время действия военного положения составляет 24 календарных дня.

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Государственная служба по вопросам труда разъяснила, какова продолжительность отпуска педагогических работников во время действия военного положения.

Согласно статье 6 Закона Украины «Об отпусках» педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью до 56 календарных дней в порядке, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 14.04.1997 № 346 «Об утверждении Порядка предоставления ежегодного основного отпуска продолжительностью до 56 календарных дней учреждений образования, учебных (педагогических) частей (подразделений) других учреждений и учреждений, педагогическим, научно-педагогическим работникам и научным работникам».

Согласно Порядку педагогическим работникам учебных и учебных (педагогических) частей (подразделений) других учреждений и учреждений ежегодный основной отпуск полной продолжительности в первые и последующие годы предоставляется в период летних каникул независимо от времени принятия их на работу.

График предоставления отпусков педагогическим работникам составляется с учетом возможности проведения регулярных консультаций для учащихся, сдача экзаменов которыми перенесена на осень. По желанию педагогических работников, часть ежегодного основного отпуска заменяется денежной компенсацией по возможности обеспечения их в соответствующий период работой. При этом продолжительность предоставленного работнику ежегодного основного отпуска не должна быть меньше 24 календарных дней. Таким образом, поскольку согласно статье 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» в период действия военного положения ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 24 календарных дня, остаток основного ежегодного отпуска может быть заменен денежной компенсацией, в том числе при освобождении, или он может быть предоставлен в другой каникулярный период.

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