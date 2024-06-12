В Измаиле демонтировали памятник российскому генералу Тучкову, фото

В городе Измаил в Одесской области демонтировали памятник российскому генералу Сергею Тучкову. Об этом сообщает Суспильне.
По словам вицемера Измаила Сергея Лузанова, памятник перевезут на хранение, а после войны он предположительно станет музейным экспонатом.
Снести памятник Тучкову было решено в апреле.
Названная в честь Тучкова улица теперь носит имя ВСУ.
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