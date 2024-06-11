Как выключать свет в Украине 12 июня

Отключение электроэнергии прогнозируют с 15:00 до 23:00 согласно графикам.

Иллюстративное фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Стабилизационные отключения электроснабжения запланированы на среду, 12 июня, во всех областях Украины. Об этом сообщают Укрэнерго и ДТЭК.

Графики отключений будут применяться с 15:00 до 23:00.

Причина – рост энергопотребления из-за жары.

Ранее в ДТЭК Киевские электросети объяснили, можно ли в новостройках, где все работает на электричестве, реже отключать свет.

Также известно, почему в Киеве больше отключений, чем в Украине.

Кроме того, украинцев, живущих в многоквартирных домах, призывают переехать из-за сложной ситуации с электроснабжением зимой.

А еще сообщалось, какие приборы наиболее электрозатратны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.