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Как выключать свет в Украине 12 июня

17:38, 11 июня 2024
Отключение электроэнергии прогнозируют с 15:00 до 23:00 согласно графикам.
Как выключать свет в Украине 12 июня
Иллюстративное фото из открытых источников
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Стабилизационные отключения электроснабжения запланированы на среду, 12 июня, во всех областях Украины. Об этом сообщают Укрэнерго и ДТЭК.

Графики отключений будут применяться с 15:00 до 23:00.

Причина – рост энергопотребления из-за жары.

Ранее в ДТЭК Киевские электросети объяснили, можно ли в новостройках, где все работает на электричестве, реже отключать свет.

Также известно, почему в Киеве больше отключений, чем в Украине.

Кроме того, украинцев, живущих в многоквартирных домах, призывают переехать из-за сложной ситуации с электроснабжением зимой.

А еще сообщалось, какие приборы наиболее электрозатратны.

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