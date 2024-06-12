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Повышение тарифов на электроэнергию: размер субсидий и льгот будет перечислен автоматически

17:38, 12 июня 2024
В связи с повышением тарифов на электроэнергию, размер жилищно-коммунальных субсидий и льгот будет перечислен их получателям автоматически.
Повышение тарифов на электроэнергию: размер субсидий и льгот будет перечислен автоматически
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В связи с повышением тарифов на электроэнергию размер жилищно-коммунальных субсидий и льгот будет перечислен их получателям автоматически. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

«Обращаем внимание, что программа жилищных субсидий продолжает действовать. Даже во время войны государство обеспечивает финансовую поддержку тем, кто в ней больше всего нуждается. Поэтому из-за роста тарифов на электроэнергию размер жилищной субсидии и льготы на жилищно-коммунальные услуги для всех домохозяйств, имеющих на них право, будет перечислен. Перерасчет Пенсионный фонд проведет автоматически, никуда дополнительно обращаться не нужно», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день в стране около 1,8 млн домохозяйств получают жилищные субсидии, а среднегодовой размер субсидии до повышения тарифов составил 1490 грн.

Кроме того, еще 1,3 млн. домохозяйств получают льготы на жилищно-коммунальные услуги, и их среднегодовой размер составил 1300 грн.

Напомним, в Украине с 1 июня были введены новые тарифы на электроэнергию. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая. Единый тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 грн/кВт.

Добавим, как повышение тарифов на электроэнергию повлияет на размер субсидии.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новый тариф 4,32 грн/кВт-ч не покрывает рыночную стоимость электроэнергии, которая на сегодняшний день составляет 7-8 грн/кВт-ч.

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