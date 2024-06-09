Як підвищення тарифів на електроенергію вплине на розмір субсидії: інфографіка

В Україні збільшилася субсидія.

Фото: budport.com.ua

Після підвищення тарифу на електроенергію Пенсійний фонд автоматично перерахує розмір субсидій для громадян. Про це повідомили у пресслужбі ПФУ.

Зазначається, що субсидія збільшилася на 218,40 грн та компенсує розмір, на який зросла вартість послуги з електропостачання з 1 червня.

Нагадаємо, в Україні з 1 червня запровадили нові тарифи на електроенергію. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України на засіданні 31 травня. Єдиний тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн/кВт.

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