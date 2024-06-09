Как повышение тарифов на электроэнергию повлияет на размер субсидии: инфографика

В Украине увеличилась субсидия.

Фото: budport.com.ua

После повышения тарифа на электроэнергию, Пенсионный фонд автоматически перечислит размер субсидий для граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ.

Отмечается, что субсидия увеличилась на 218,40 грн. и компенсирует размер, на который выросла стоимость услуги по электроснабжению с 1 июня.

Напомним, в Украине с 1 июня были введены новые тарифы на электроэнергию. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая. Единый тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 грн/кВт.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.