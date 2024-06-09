В Украине отменили отключения света 9 июня

9 июня удастся пройти день без графиков отключения электроэнергии.

В воскресенье, 9 июня, в Украине отменено ограничение света для бытовых и промышленных потребителей. Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Отмечают, что отмена графиков связана со снижением потребления в выходной день и возвращение в работу энергоблока атомной электростанции.

В «Укрэнерго» добавили, что при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничение будет сообщено дополнительно.

Напомним, графики почасовых отключений должны были действовать по всей Украине с 20:00 до 22:00.

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