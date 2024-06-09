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Могут ли уклонисты платить штрафы и не появляться за повесткой: ответ ТЦК

11:24, 9 июня 2024
Спикер Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что уплата штрафа — это не способ откупиться от своих обязанностей.
Могут ли уклонисты платить штрафы и не появляться за повесткой: ответ ТЦК
Фото: 24tv.ua
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Военнообязанные граждане, желающие постоянно платить штрафы по неявке по повестке, не избегнут мобилизации. Уплата штрафа не отменяет воинский долг в период мобилизации в Украине. Об этом сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в комментарии «Фокусу».

По его словам, вслед за административным штрафом вполне может наступить и уголовная ответственность за злостное уклонение от военной службы.

Он подчеркнул, что штрафами не откупишься от мобилизации или военных обязанностей.

«Уплата штрафа — это не способ откупиться от своих обязанностей», — заявил Истомин.

Также он добавил, что первая неявка по повестке предусматривает штраф в одном размере, а если военнообязанный не появляется по повестке, врученной повторно – это другой штраф и другая санкция ответственности. Если же граждан сознательно нарушает мобилизационное законодательство, уклоняясь от мобилизации, он может загреметь в тюрьму.

«Административное наказание не освобождает от исполнения воинского долга. То есть гражданин может заплатить штраф и быть призванным на службу по мобилизации, то есть он все равно должен исполнить свой долг», — сказал представитель Полтавского ТЦК и СП.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, какие наказания предусмотрены за нарушение военного учета и закона о мобилизации

Также сообщалось, что Данные о неуплаченном уклонистом штрафе и открытом исполнительном производстве будут отображаться в Реестре «Оберег».

Добавим, ТЦК без полиции не может задерживать и доставлять граждан в ТЦК, а полиция без ТЦК – не может вручать повестки.

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