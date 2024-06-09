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Чи можуть ухилянти платити штрафи і не з’являтися за повісткою: відповідь ТЦК

11:24, 9 червня 2024
Речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що сплата штрафу — це не спосіб відкупитися від своїх обов’язків.
Чи можуть ухилянти платити штрафи і не з’являтися за повісткою: відповідь ТЦК
Фото: 24tv.ua
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Військовозобов'язані громадяни, які хочуть постійно платити штрафи по неявці за повісткою, не уникнуть мобілізації. Сплата штрафу не скасовує військового обов'язку у період мобілізації в Україні.  Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін у коментарі «Фокусу».

За його словами, слідом за адміністративним штрафом цілком може наступити й кримінальна відповідальність за злісне ухилення від військової служби.

Він наголосив, що штрафами не відкупишся від мобілізації чи військових обов'язків.

«Сплата штрафу — це ж не спосіб відкупитися від своїх обов’язків», — заявив Істомін.

Також він додав, що перша неявка за повісткою передбачає штраф в одному розмірі, а якщо військовозобов'язаний не з'являється за повісткою, врученою повторно - це інший штраф та інша санкція відповідальності. Якщо ж громадян свідомо порушує мобілізаційне законодавство, ухиляючись від мобілізації, - він може цілком загриміти у в'язницю.

«Адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов'язку. Тобто громадянин може заплатити штраф і бути призваним на службу за мобілізацією, тобто він все одно повинен виконати свій обов’язок», — сказав речник Полтавського ТЦК та СП.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, які покарання передбачені за порушення військового обліку та закону про мобілізацію.

Також ми повідомляли, що дані про несплачений ухилянтом штраф та відкрите виконавче провадження будуть відображатися в Реєстрі «Оберіг».

Додамо, ТЦК без поліції не може затримувати і доставляти громадян до ТЦК, а поліція без ТЦК – не може вручати повістки.

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