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Що робити, якщо зникли речі з камери зберігання в магазині: роз’яснення Держпродспоживслужби

10:48, 9 червня 2024
Адміністрація супермаркету несе повну відповідальність за схоронність речей які зберігаються у камерах схову.
Що робити, якщо зникли речі з камери зберігання в магазині: роз’яснення Держпродспоживслужби
Фото: vinnitsa.info
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Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів пояснила, що робити, якщо зникли речі з камери зберігання в магазині.

У відомстві зазначили, що у разі крадіжки речей з камери зберігання треба відразу викликати адміністрацію закладу і поліцію.

Адміністрація супермаркету несе повну відповідальність за схоронність речей які зберігаються у комірках схову (частина 3 статті 937 Цивільного кодексу України). Зберігач речей повинен відшкодувати всі збитки у разі втрати у розмірі їх вартості.

«Згадайте, що саме знаходилося у вашій сумці, детально опишіть всі речі поліції, щоб зафіксувати все документально.

Якщо адміністрація магазину у випадку крадіжки речей у комірках схову відмовляється добровільно відшкодувати заподіяні збитки в повному розмірі, ви маєте право звернутися з відповідним позовом до суду», - повідомили у відомстві.

Також там додають, що залишення речей у камері схову в магазині — це право, а не обов’язок покупця.

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