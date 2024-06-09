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Что делать, если исчезли вещи из камеры хранения в магазине: разъяснение Госпродпотребслужбы

10:48, 9 июня 2024
Администрация супермаркета несет полную ответственность за сохранность вещей, хранящихся в камерах хранения.
Что делать, если исчезли вещи из камеры хранения в магазине: разъяснение Госпродпотребслужбы
Фото: vinnitsa.info
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Государственная служба Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей пояснила, что делать, если исчезли вещи из камеры хранения в магазине.

В ведомстве отметили, что в случае кражи вещей из камеры хранения следует сразу вызвать администрацию заведения и полицию.

Администрация супермаркета несет полную ответственность за сохранность вещей, хранящихся в ячейках хранения (часть 3 статьи 937 Гражданского кодекса Украины). Хранитель вещей должен возместить все убытки при потере в размере их стоимости.

«Вспомните, что именно находилось в вашей сумке, подробно опишите все вещи полицейским, чтобы зафиксировать все документально.

Если администрация магазина в случае кражи вещей в ячейках хранения отказывается добровольно возместить причиненный ущерб в полном размере, вы вправе обратиться с соответствующим иском в суд», - сообщили в ведомстве.

Также там добавляют, что оставление вещей в камере хранения в магазине – это право, а не обязанность покупателя.

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