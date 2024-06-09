В Киеве горела квартира в многоэтажке, фото

В Оболонском районе столицы загорелась квартира.

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В субботу, 8 июня, произошел пожар в доме по ул. Героев Днепра 38-Б в Оболонском районе столицы.

Как сообщило Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве, возгорание возникло в одной из квартир на 12 этаже 16-этажки.

«Пожар на площади 9 кв.м был ликвидирован в 17:26», - заявили в ГСЧС.

В результате пожара никто не пострадал. Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

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