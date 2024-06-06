ТЦК без полиции не может задерживать и доставлять граждан в ТЦК, а полиция без ТЦК – не может вручать повестки

Задержание и доставка в ТЦК: какие полномочия имеет ТЦК, а какие – полиция.

Верховная Рада и Кабмин в новом мобилизационном законодательстве попытались определить порядок административного задержания и доставки граждан в ТЦК.

Как следует из новых актов, самостоятельно ТЦК не имеет полномочий задерживать и доставлять граждан в ТЦК. Такие полномочия – и только в определенных законом случаях – имеет полиция. И наоборот – полиция самостоятельно без представителя ТЦК не может вручить повестку (ранее мы писали, кто имеет право вручать повестки).

Как определяет порядок задержания и доставки КУоАП

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», статья 262 КУоАП под названием «Органы (должностные лица), правомочные осуществлять административное задержание» определяет, что административное задержание лица, совершившего административное правонарушение, может производиться только органами (должностными лицами), уполномоченными законами Украины.

Административное задержание производится органами внутренних дел (Национальной полицией) – при нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. О ТЦК в статье 262 КУоАП, определяющей круг правомочных органов, речь не идет.

При этом следует подчеркнуть, что при административном задержании в любом случае должен быть составлен протокол. Так, согласно статье 261 КУоАП об административном задержании составляется протокол, в котором указываются:

дата и место его составления;

должность, фамилия, имя и отчество лица, составившего протокол;

сведения о личности задержанного;

время и мотивы задержания.

Протокол подписывается составившим его должностным лицом и задержанным. В случае отказа задержанного от подписания протокола в нем делается запись об этом.

О месте нахождения лица, задержанного за совершение административного правонарушения, немедленно уведомляются его родственники, а по его просьбе также владелец соответствующего предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган.

Органы (должностные лица), правомочные осуществлять административное задержание, о каждом случае административного задержания лиц информируют в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, центры по оказанию безвозмездной вторичной правовой помощи, кроме случаев, если лицо защищает себя лично или пригласило защитника.

Административное задержание может продолжаться не более 3 часов.

Относительно другой процедуры – доставки – ч. 1 ст. 259 КУоАП, регулирующая доставку нарушителя, определяет следующее:

«С целью составления протокола об административном правонарушении в случае невозможности составить его на месте совершения правонарушения, если составление протокола является обязательным, нарушитель может быть доставлен в полицию, в подразделение Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, в орган Государственной пограничной службы Украины, штаб общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или общественного пункта по охране общественного порядка полицейским, должностным лицом Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, военнослужащим или работником Государственной пограничной службы Украины или членом общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, а при нарушении законодательства о государственной тайне или нарушении военнообязанными или резервистами, состоящими в запасе Службы безопасности Украины, правил военного учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации - в органы Службы безопасности Украины ее сотрудником. Доставление нарушителя из числа кадровых сотрудников разведывательного органа Украины при исполнении им своих служебных обязанностей осуществляется только в присутствии официального представителя этого органа».

Итак, во-первых, в перечне лиц, осуществляющих доставку в ТЦК, отсутствуют работники ТЦК. Во-вторых, в силу изменений, внесенных в статью 258 КУоАП законом №3696-IX, который вступил в силу после закона о мобилизации, 19 мая 2024 года (законопроект 10379 о заочных штрафах), составление протокола о нарушении правил военного учета и законодательства о мобилизация больше не обязательно.

Так, новый закон определяет, что «протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК, если лицо не явилось без уважительных причин или не уведомило причину неприбытия по вызову ТЦК, являясь надлежащим образом уведомленным о дате, времени и месте вызова, и при наличии у ТЦК подтверждающих документов о получении лицом вызова».

Как регулирует полномочия ТЦК, постановление Кабмина 560

Как указано в п. 47 и п. 54 Порядка проведения призыва граждан на военную службу, утвержденного постановлением Кабмина от 16 мая 24 г. №560, задержание полицией и доставка гражданина в ТЦК производится на основании статей 261 (предусматривающей обязательное составление протокола) и 262 КУоАП (которая определяет круг лиц, имеющих право осуществлять задержание).

Относительно инициирования задержания и доставки в ТЦК постановление №560 определяет следующие полномочия ТЦК.

Руководители районных (городских) ТЦК:

обращаются в полицию для административного задержания и доставки в ТЦК лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210 и 210-1 КУоАП;

принимают меры вместе с представителями полиции к административному задержанию и доставке в ТЦК лиц, отказывающихся от получения повесток или нарушивших правила военного учета.

Что именно подразумевается под «принятием мер» не конкретизируется, однако это не означает, что ТЦК таким образом уполномочили на осуществление задержания и доставки.

При этом следует отметить определенное противоречие с другим действующим постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 г. №1487 «Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов», определяющего, что ТЦК обращаются в органы Национальной полиции – в случае невозможности составления протокола об административном правонарушении на месте его совершения для доставки лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 КУоАП с целью составления протоколов об административных правонарушениях, в соответствующий ТЦК, в котором это лицо находится (должно находиться) на военном учета. То есть опять-таки имеет место условие – невозможность составления протокола на месте.

Относительно полномочий полиции в контексте задержания и доставки в ТЦК постановление №560 определяет следующее.

При осуществлении оповещения – в случае отказа от получения повестки полицейский, входящий в состав группы оповещения, производит административное задержание и доставку гражданина в районный (городской) ТЦК на основании статей 261 и 262 КУоАП. При этом полицейские не вправе вручать повестки, но могут входить в группы оповещения и проверять военно-учетные документы.

При проверке военно-учетных документов – в случае отказа проследовать в районный (городской) ТЦК полицейский, входящий в состав группы оповещения, производит административное задержание и доставку гражданина в ТЦК на основании статей 261 и 262 КУоАП.

В свою очередь, во время проверки документов предложение «проследовать» в ТЦК должно поступить от старшего группы оповещения (судя по постановлению, старшим может быть только представитель ТЦК) в следующих случаях:

в случае установления, что гражданин нарушает правила военного учета, определенные Порядком организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденным постановлением КМУ №1487 или Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации»,

выявления разногласий военно-учетного документа по военно-учетным данным Единого государственного реестра «Оберег».

Кроме того, полицейские самостоятельно могут осуществить административное задержание и доставку лица в ТЦК:

при отсутствии военно-учетного документа (или ВОД в электронной форме)

наличии информации в реестрах и базах (банках) данных, входящих в единую информационную систему МВД, о розыске такого лица.

Также определено, что руководители территориальных органов (подразделений) полиции:

организуют по обращению ТЦК, административное задержание и доставку органами (подразделениям) полиции в указанные центры и органы резервистов и военнообязанных, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210 и 210-1 КУоАП. Административное задержание таких лиц производится независимо от их места нахождения на военном учете. В таком случае лицо доставляется в ближайший ТЦК;

сообщают ТЦК о невозможности осуществить административное задержание и доставку в течение 30 календарных дней в такой центр лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210 и 210-1 КУоАП;

организуют проведение полицейскими проверок у лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетного документа (ВОД в электронной форме) вместе с документом, удостоверяющим личность, и в случае отсутствия у такого лица ВОД (ВОД в электронной форме) или наличия информации в реестрах и базах (банках) данных, входящих в единую информационную систему МВД, о розыске такого лица осуществление административного задержания и доставки такого лица в ближайший ТЦК.

Однако, опять-таки, возникают вопросы относительно соответствия норм о доставке «в ближайший ТЦК» с постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 г. №1487, согласно которому доставка лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 КУоАП целью составления протоколов происходит «в соответствующий ТЦК, в котором это лицо состоит (должно состоять) на военном учете».

Также Национальная полиция по сообщениям ТЦК, органов СБУ, соответствующих подразделений разведывательных органов осуществляет досудебное расследование в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 335, 336, 337 Уголовного кодекса. Напомним, что по статье 337 УК уголовная ответственность предусмотрена за уклонение призывника, военнообязанного резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК.

Автор: Наталья Мамченко

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