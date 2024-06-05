Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал первое заявление после покушения

Роберт Фицо заявил, что планирует вернуться к работе уже этим летом.

В среду, 5 июня, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с заявлением о покушении на него. Заявление он сделал на своей странице в Facebook.

«Для меня пора сделать первый шаг, и это прощение. Я не чувствую никакой ненависти к неизвестному, стрелявшему в меня», - сказал он.

Фицо отметил, что не будет требовать возмещения ущерба и подавать против нападающего иск. Он также отметил, что не считает, что это нападение сумасшедшего-одиночки. Напротив, Фицо связал нападающего Юрая Цинтулу с оппозицией, сказав, что тот является оппозиционным активистом.

Также Фицо добавил, что планирует вернуться к работе уже этим летом. По его словам, это произойдет на рубеже июня и июля.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 15 мая премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили во время стрельбы.

Также мы публиковали первое видео после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо. Писатель Цинтула признался в попытке убийства Роберта Фицо из-за политики премьера.

Добавим, что Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес операцию после нападения. Сейчас он находится в больнице.

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