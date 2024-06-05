Украина и Китай провели политические консультации: что обсудили

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, наметили общие шаги по активизации контактов на высшем и высоком уровне.

Фото: mfa.gov.ua

В среду, 5 июня, прошли политические консультации между Украиной и КНР на уровне заместителей министров иностранных дел. Об этом сообщил официальный сайт МИД.

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, наметили совместные шаги по активизации контактов на высшем и высоком уровнях, усилению позитивной динамики торгово-экономического сотрудничества, а также дальнейшему взаимодействию в рамках международных организаций.

Собеседники отметили важность соблюдения принципов Устава ООН и международного права. Как было отмечено сторонами, взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является фундаментом, на котором основываются двусторонние отношения Украины и Китая.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига проинформировал о ситуации в Украине, а также подготовке к Глобальному саммиту мира в Швейцарии. Украинская сторона выразила надежду, что участие КНР в мероприятии могло бы стать хорошим поводом, чтобы внести практический вклад в достижение справедливого и долговременного мира в Украине.

Андрей Сибига отметил, что единственной основой для достижения такого мира является Формула мира Президента Владимира Зеленского.

В рамках рабочего визита в Пекин также состоялись встречи со специальным представителем правительства КНР по Евразии Ли Хуэем, а также заместителем заведующего международным отделом ЦК КПК Чэнь Чжоу.

Ранее Китай заявил, что «мирный план» по Украине поддержали по меньшей мере 20 стран.

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