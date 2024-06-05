Україна та Китай провели політичні консультації: що обговорили

Сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, намітили спільні кроки щодо активізації контактів на вищому і високому рівнях.

Фото: mfa.gov.ua

У середу, 5 червня, відбулися політичні консультації між Україною та КНР на рівні заступників міністрів закордонних справ. Про це повідомив офіційний сайт МЗС.

Сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, намітили спільні кроки щодо активізації контактів на вищому і високому рівнях, посилення позитивної динаміки торговельно-економічної співпраці, а також подальшої взаємодії в рамках міжнародних організацій.

Співрозмовники наголосили на важливості дотримання принципів Статуту ООН та міжнародного права. Як було відзначено сторонами, взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності є фундаментом, на якому ґрунтуються двосторонні відносини України і Китаю.

Перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга поінформував про ситуацію в Україні, а також підготовку до Глобального саміту миру в Швейцарії. Українською стороною було висловлено сподівання, що участь КНР у заході могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого і довготривалого миру в Україні.

Андрій Сибіга наголосив, що єдиною основою для досягнення такого миру є Формула миру Президента Володимира Зеленського.

У рамках робочого візиту до Пекіну також відбулися зустрічі із спеціальним представником уряду КНР з питань Євразії Лі Хуеєм, а також заступником завідувача міжнародного відділу ЦК КПК Чень Чжоу.

Раніше Китай заявляв, що «мирний план» щодо України підтримали щонайменше 20 країн.

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