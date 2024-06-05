Відключення світла 6 червня: в «Укренерго» повідомили про ситуацію

«Укренерго» прогнозує дефіцит в енергосистемі.

У четвер, 6 червня, дефіцит в енергосистему прогнозується протягом усіє доби. Про це повідомило «Укренерго».

Там зазначають, що ліміти споживання електроенергії діятимуть впродовж всієї доби.

«Для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів», - йдеться у заяві.

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