Отключение света 6 июня: в «Укрэнерго» сообщили о ситуации

«Укрэнерго» прогнозирует дефицит в энергосистеме.

В четверг, 6 июня, дефицит в энергосистему прогнозируется в течение всех суток. Об этом сообщило «Укрэнерго».

Там отмечают, что лимиты потребления электроэнергии будут действовать на протяжении всех суток.

«Для соблюдения лимитов облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей», - говорится в заявлении.

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