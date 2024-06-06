По образцу ВАКС: как в Украине будут создавать Высший административный суд и отбирать в него судей, законопроект

В Высшем административном суде и в его Апелляционной палате будет не менее 35 судей, а деятельность суда будет обеспечена на самом высоком уровне

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В распоряжении "Судебно-юридической газеты" оказался текст законопроекта "О Высшем административном суде", автором которого является Кабинет министров.

Как отмечено в тексте законопроекта, Высший административный суд (ВАС) будет постоянно действующим высшим специализированным судом, то есть таким же судом, как сейчас Высший антикоррупционный суд.

Сформировать состав судей Высшего административного суда и его Апелляционной палаты планируется по тем же принципам, что и Высший антикоррупционный суд в 2018-2019 годах.

Так, с участием Общественного совета международных экспертов (ГРМЕ, ОСМЭ) планируется отобрать, по меньшей мере, 25 судей ВАС и 10 судей АП ВАС.

Создать ВАС и АП ВАС, с проведением соответствующих конкурсов, необходимо в течение двенадцати месяцев со дня вступления в силу закона.

Размещаться ВАС и его Апелляционная палата будут в разных зданиях, а судьи Высшего административного суда будут иметь право на обеспечение служебным жильем и круглосуточную охрану.

Рассматривать ВАС и АП ВАС будут исключительно споры с Верховной Радой, Президентом, Кабинетом Министров, министерствами, центральными органами исполнительной власти, Национальным банком.

Структура Высшего административного суда, его Апелляционной палаты и принципы их деятельности

Согласно законопроекту, в составе ВАС будет действовать как Высший административный суд, так и Апелляционная палата.

Также в составе первой инстанции ВАС можно будет создавать судебные палаты для рассмотрения отдельных категорий дел.

Осуществлять свою процессуальную деятельность Высший административный суд будет в Киеве.

Точное количество судей ВАС и АП ВАС будет определено отдельно, однако начать процессуальную деятельность суд может при наличии не менее 35 судей в штате суда.

Председатель Высшего административного суда сможет иметь одного заместителя. При этом наличие административных обязанностей не освобождают председателя ВАС, заместителя председателя ВАС, председателя АП ВАС от обязанностей по осуществлению правосудия или обязанностей секретаря палаты.

Председатель и заместитель председателя ВАС, как и глава АП ВАС, избираются на свои должности собранием судей.

Высший административный суд и его Апелляционная палата будут действовать как суд первой и апелляционной инстанции в административных делах, которые отнесены к юрисдикции ВАС процессуальным законом. Кассационной инстанцией для ВАС станет Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.

Также в полномочия ВАС будет входить анализ судебной статистики, обобщение судебной практики по административным делам, отнесенным к подсудности ВАС и информирование Верховного Суда о результатах обобщения судебной практики с предоставлением соответствующих предложений к выводам о проектах законодательных актов, касающихся организации и деятельности Высшего административного суда.

В структуре Высшего административного суда предусмотрено создание, как аппарата ВАС, так и самостоятельного структурного подразделения по обеспечению работы АП ВАС.

Территориальная юрисдикция ВАС распространяется на всю территорию Украины.

Квалификационные требования к судьям Высшего административного суда

На должности судей Высшего административного суда смогут претендовать кандидаты, отвечающие следующим требованиям:

стаж работы в должности судьи не менее 5 лет

научная степень в сфере права и стаж научной работы в сфере права не менее 7 лет

опыт профессиональной деятельности адвоката, в том числе по осуществлению представительства в суде по административным делам не менее 7 лет

совокупный стаж профессиональной деятельности на должностях судьи, научной деятельности в сфере права и профессиональной деятельности адвоката не менее 7 лет

Не могут претендовать на должность судьи следующие лица:

которые на протяжении десяти лет, предшествующих назначению, занимали политические должности или имели представительский мандат

которые в течение последних пяти лет входили в состав руководящих органов политической партии или находились в трудовых или иных договорных отношениях с политической партией

сведения о которых внесены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения

входившие в состав руководящего органа или наблюдательного совета юридического лица, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения

которые были членами Высшей квалификационной комиссии судей или Высшего совета юстиции до вступления в силу закона «О восстановлении доверия к судебной власти в Украине» (2014 год)

входившие в состав Межведомственной комиссии по вопросам государственных закупок до создания электронной системы закупок в соответствии с Законом «О публичных закупках»

которые, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу, были лишены права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с выполнением функции государства или местного самоуправления (кроме лиц, которые были реабилитированы), независимо от снятия или погашения такой судимости, или которые имели судимость за совершение любого умышленного уголовного правонарушения, независимо от снятия или погашения такой судимости

Как будет проходить конкурс на должности судей ВАС и АП ВАС

Конкурс на должности судей Высшего административного суда и его Апелляционной палаты будет проходить фактически по действующим правилам отбора судей Высшего антикоррупционного суда.

Финальная часть конкурса будет проходить с участием не только Высшей квалификационной комиссии судей, но и с участием Общественного совета международных экспертов (ГРМЕ).

Напомним, что с 2018 года ГРМЕ задействован в процедуре отбора судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.

При этом законопроектом предусмотрено, что вознаграждение членов ГРМЕ на время их участия в процедурах отбора судей ВАС устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного Суда.

Члены ГРМЕ, постоянно не проживающие на территории Украины, также будут иметь право на компенсацию расходов на проживание в Украине и переезд.

Организационно-техническое обеспечение деятельности ГРМЕ осуществляет Государственная судебная администрация.

Финансирование деятельности ГРМЕ может осуществляться с привлечением международной технической помощи.

По инициативе не менее трех членов ГРМЕ вопрос соответствия любого кандидата на должность судьи ВАС необходимым критериям, рассматривается на специальном совместном заседании ВККС и ГРМЕ.

Решение о соответствии такого кандидата необходимым критериям принимается большинством от общего состава ВККС и ГРМЕ при условии, что за него проголосовали не менее половины членов ГРМЕ.

В случае непринятия такого решения кандидат считается прекратившим участие в конкурсе.

Указанное специальное совместное заседание проводится не позднее, чем на тридцатый день со дня оглашения результатов экзамена, сданного кандидатами для установления соответствия кандидата на должность судьи критерию профессиональной компетентности.

По запросу не менее трех членов ГРМЕ перед специальным заседанием ВККС и ГРМЕ, могут проводиться предварительные собеседования с кандидатами на должности судей ВАС, в котором должны принять участие не менее шести членов ВККС.

В случае одинаковой позиции в рейтинге среди кандидатов на занятие вакантной должности судьи ВАС, предпочтение отдается участнику, набравшему большее количество баллов за выполнение во время квалификационного экзамена, проведенного в рамках процедуры квалификационного оценивания, анонимного тестирования и практического задания по специализации, а при одинаковом количестве баллов – участнику, имеющему больший стаж работы в должности судьи.

В случае если кандидаты имеют одинаковый стаж работы на должности судьи или не имеют такого стажа, то будут учитываться наличие научной степени и наличие большего стажа профессиональной деятельности в сфере права.

В случае одинаковой позиции в рейтинге среди кандидатов на занятие вакантной должности судьи АП ВАС, предпочтение отдается участнику, набравшему большее количество баллов за выполнение во время квалификационного экзамена, проведенного в рамках процедуры квалификационного оценивания, анонимного тестирования и практического задания по специализации, а при одинаковом количества баллов – участнику, имеющему больший стаж работы в должности судьи в судах апелляционной, кассационной инстанции.

Соответственно, при наличии одинакового стажа работы на должности судьи в судах апелляционной, кассационной инстанции или отсутствия такого стажа, предпочтение отдается участнику, имеющему больший стаж работы в должности судьи в целом. Также для определения победителя конкурса могут использоваться и другие дополнительные показатели, такие как наличие научной степени и больший стаж деятельности в сфере права.

Начало деятельности ВАС

День начала работы ВАС должны определить судьи Высшего административного суда решением собрания судей.

Высший административный суд начинает работу при условии назначения по результатам конкурса не менее 35 судей ВАС, в том числе не менее 10 из которых должны быть судьями АП ВАС.

Особенности статуса ВАС и судей Высшего административного суда

ВАС будет являться главным и самостоятельным распорядителем средств государственного бюджета, а расходы на содержание суда будут определяться в бюджете отдельной строкой.

Как и в случае с ВАКС и АП ВАКС, Высший административный суд и его Апелляционная палата не могут размещаться в одном здании. ВАС и АП ВАС не могут размещаться в одном здании и с другими судами, государственными органами и органами местного самоуправления.

Судьям Высшего административного суда, в связи с осуществлением правосудия в административных делах, участниками которых являются центральные органы исполнительной власти и другие государственные органы, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, предоставляются гарантии обеспечения их личной и личной безопасности их семей, а также сохранность их имущества.

Также при необходимости судьи ВАС и АП ВАС и члены их семей могут рассчитывать на круглосуточную охрану.

Обеспечение охраны судей ВАС, членов их семей и имущества будет возложено на Службу судебной охраны.

Жилье судей и АП ВАС будет оснащаться охранной сигнализацией и кнопками тревожной сигнализации.

Служебные помещения ВАС и АП ВАС также будут оборудованы современными средствами безопасности.

Кроме того, судьи ВАС и АП ВАС, не имеющие своего жилья, обеспечиваются государством служебным жильем на время пребывания в должности.

Вместе с тем, судьи ВАС и АП ВАС, а также члены их семей, будут субъектами мониторинга на добропорядочность и соответствия уровня жизни доходам.

Подсудность дел ВАС

Согласно законопроекту, Высшему административному суду будут подсудны споры со следующими органами:

1. Обжалование решений, действий или бездействия Центральной избирательной комиссии по установлению ею результатов выборов или всеукраинского референдума

2. Обжалование решений, действий или бездействия Центральной избирательной комиссии, членов ЦИК

3. Обжалование действий кандидатов на пост Президента Украины, их доверенных лиц

4. Административные дела по иску о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины

5. Обжалование актов, действий или бездействия:

Верховной Рады

Президента

Кабинета министров

Министерств или других центральных органов исполнительной власти

Национального банка Украины

Других субъектов властных полномочий, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины

Высшего совета правосудия (кроме решений, принятых по результатам рассмотрения жалоб на решение его дисциплинарных органов)

Высшей квалификационной комиссии судей

Решений, действий или бездействия органов, избирающих, назначающих, увольняющих членов Высшего совета правосудия

Обжалование решений, действий или бездействия субъектов назначения судей Конституционного суда Украины

Обжалование решений Совещательной группы экспертов по оценке кандидатов на должность судьи Конституционного Суда Украины

Административные дела об обжаловании решения Конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на должность заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, первого заместителя и заместителя руководителя САП

Административные дела по обжалованию решения Конкурсной комиссии по организации и проведение конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро

Обжалование решений Антимонопольного комитета Украины по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок и решений в сфере государственной помощи субъектам хозяйствования, административные дела по иску АМКУ в сфере государственной помощи субъектам хозяйствования

Административные дела о запрете политической партии Обжалование решений Национального агентства по предотвращению коррупции об отказе в предоставлении государственного финансирования уставной деятельности политической партии или о приостановлении (прекращении) государственного финансирования уставной деятельности политической партии Административные дела об обжаловании актов, действий или бездействия органа, осуществляющего дисциплинарное производство в отношении прокурора

Напомним, что создание Высшего административного суда для рассмотрения споров с участием центральных органов власти предусмотрено рядом международных обязательств Украины.

Закон о создании и деятельности Высшего административного суда Украина, согласно Меморандуму с МВФ, должен быть принят до конца июля 2024 года.

Автор Вячеслав Хрипун

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