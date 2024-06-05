Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив першу заяву після замаху

Роберт Фіцо заявив, що планує повернутись до роботи вже цього літа.

У середу, 5 червня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив з заявою щодо замаху на нього. Заяву він зробив на своїй сторінці у Facebook.

«Для мене настав час зробити перший крок, і це прощення. Я не відчуваю ніякої ненависті до невідомого, який стріляв у мене», - сказав він.

Фіцо зазначив, що не буде вимагати відшкодування збитків і подавати проти нападника позов. Він також зазначив, що не вважає, що це напад божевільного-одинака. Навпаки Фіцо пов’язав нападника Юрая Цинтулу з опозицією, сказавши, що той є опозиційним активістом.

Також Фіцо додав, що планує повернутись до роботи вже цього літа. За його словами це станеться на рубежі червня та липня.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 15 травня прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили під час стрілянини.

Також ми публікували перше відео після замаху на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо. Письменник Цінтула зізнався у спробі вбивства Роберта Фіцо через політику прем'єра.

Додамо, що Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо переніс операцію після нападу. Наразі він перебуває у лікарні.

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