Кто имеет право при проверке документов вручить повестку в ТЦК

Полицейские вручать повестки не могут, но могут оповещать по месту жительства, на работе, улице и задерживать, а представитель ТЦК должен предъявить удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки.

Глава Национальной полиции Иван Выговский подчеркнул, что полицейские совместно с представителями ТЦК принимают участие в уведомлении военнообязанных, проверяют документы, но повестки не вручают. Вместе с тем достаточно часто можно увидеть, в том числе в столице, как полицейские останавливают мужчин. Какие полномочия имеют полицейские с точки зрения оповещения, что такое удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, можно ли вручать повестку во время проверки документов, и кто вообще имеет их право теперь вручать, разбиралась «Судебно-юридическая газета».

Що таке оповіщення

Отже, треба розрізняти вручення повісток, надсилання повісток та оповіщення.

Новий термін до законодавства – оповіщення – увів закон про посилення мобілізації 3633-IX. Це «доведення сигналів і повідомлень (директив, розпоряджень) до органів військового управління, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення про оголошення мобілізації, виклик громадян до ТЦК, а також вручення (надсилання) повісток громадянам».

Тобто, термін оповіщення включає у себе і вручення повісток, і надсилання повісток поштою, і доведення до керівника підприємства розпорядження керівника ТЦК тощо.

При цьому до належного підтвердження у разі вручення повістки також прирівнюється, як раніше писала «Судово-юридична газета», крім особистого підпису про отримання повістки, також:

відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом , у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки,

, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки.

Судячи з закону та постанови Кабміну №560 такий відеозапис станом на зараз можуть робити поліцейські. Технічна можливість робити відеозапис у ТЦК за законом з’явиться 17 липня.

Однак серед осіб, які уповноважені спілкуватися і вручати повістки – не лише представники ТЦК (про це нижче).

Повістку можуть вручити під час перевірки документів

Треба розрізняти зупинку для перевірки документів та вручення повістки. Якщо перевірити документи має право поліцейський, то у коло осіб, уповноважених вручати повістки, безпосередньо поліцейські не входять. І навпаки, якщо вручити повістку може представник структурного підрозділу райдержадміністрації, то перевіряти документи він не може.

Однак постанова Кабміну 560 дозволяє сформувати та вручити повістку під час перевірки документів за певних умов.

Так, вона визначає, що уповноважені представники ТЦК або поліцейські, а також представники Держприкордонслужби мають право вимагати у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ (ВОД в електронній формі) разом з документом, що посвідчує особу.

Право на перевірку ВОД надається представникам ТЦК, уповноваженим вручати повістки (далі — уповноважені представники). Ця норма Порядку, затвердженого постановою 560, свідчить, що у представника ТЦК має бути при собі посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки.

Перевірка ВОД у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років може здійснюватися за місцем проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску (блок-постах) — уповноваженими представниками ТЦК або поліцейськими.

Під час перевірки ВОД:

уповноважений представник ТЦК зобов’язаний назвати своє прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), посаду, а також – пред’явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, разом з паспортом громадянина (посвідченням офіцера, військовим квитком);

поліцейські та представники органів охорони державного кордону або їх структурних підрозділів Держприкордонслужби відрекомендовуються у порядку, визначеному наказами керівників Національної поліції та Держприкордонслужби відповідно.

У ході перевірки документів перевіряється приналежність громадян щодо військового обов’язку, звіряються їх персональні дані, дані військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних «Оберіг», резервістів (територіального центру комплектування та соціальної підтримки).

Із зазначеною метою представники ТЦК, Держприкордонслужби та поліцейські можуть використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Реєстру.

Коли під час перевірки документів можуть запропонувати «проїхати» до ТЦК

У разі встановлення, що громадянин порушує правила військового обліку, визначені Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженим постановою КМУ від 30 грудня 2022 р. № 1487, або Законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», виявлення розбіжностей військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів старший групи оповіщення (який згідно постанови 560 має бути представником ТЦК) пропонує резервісту або військовозобов’язаному прослідувати до районного (міського) ТЦК для взяття на військовий облік, проходження медичного огляду для визначення придатності, уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів.

Із зазначеною метою громадянину оформляється та вручається повістка.

У разі відмови резервіста або військовозобов’язаного від отримання повістки представником, який уповноважений вручати повістки, складається акт відмови від отримання повістки, який підписується не менш як 2 членами групи оповіщення.

Акт відмови від отримання повістки оголошується громадянину. Акт відмови від отримання повістки подається керівнику районного (міського) ТЦК для вжиття заходів до притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності. Акт відмови від отримання повістки реєструється в районному (міському) ТЦК.

У разі відмови прослідувати до районного (міського) ТЦК поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Окрім можливості затримати чоловіка у разі відмови прослідувати до ТЦК (яка відповідно до порядку не є вимогою, а «пропозицією»), також Порядок встановлює наслідки відмови від отримання повістки.

Так, у разі відмови від отримання повістки поліцейський, який входить складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до районного (міського) ТЦК на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Кому видається посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки

Поліцейські дійсно не мають права вручати повістки, хоча мають право як перевіряти документи, так і затримувати особу.

Так, новий Порядок призову громадян, який конкретизував норми закону і був затверджений Кабміном 16 травня №560 чітко встановлює, що повістки мають право вручати:

представники ТЦК — в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного ТЦК;

представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) — в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження;

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад — в адміністративних межах населених пунктів та територій, на які поширюється їх повноваження;

представники підприємств, установ, організацій — на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов’язків);

представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (тільки резервістам та військовозобов’язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку) — на усій території України.

Призначення представників ТЦК, відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ, структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад та підприємств (установ, організацій), уповноважених вручати повістки, здійснюється наказом відповідного керівника, який є підставою для видачі посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки.

Посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, видається головою (начальником) обласної, Київської міської, районної, міської держадміністрації (військової адміністрації), яке засвідчується його особистим підписом та скріплюється гербовою печаткою.

Таке посвідчення дійсне на адміністративно-територіальній одиниці, керівником якої видано посвідчення, у разі пред’явлення паспорта громадянина (посвідчення офіцера, військового квитка).

Особи, яким видано посвідчення головою (начальником) обласної, Київської міської держадміністрації (військової адміністрації), мають право здійснювати заходи оповіщення на території області.

Що таке «група оповіщення» та хто туди входить

Представники, уповноважені вручати повістки, здійснюють оповіщення громадян як самостійно, так і у складі груп оповіщення. В групи оповіщення можуть входити поліцейські.

Так, керівники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад, підприємств, установ, організацій та територіальних органів (підрозділів) поліції на підставі розпорядження голови (начальника) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації) або керівника районного (міського) ТЦК видають накази про призначення осіб до складу груп оповіщення та забезпечують їх участь у заходах оповіщення.

Для організації роботи груп оповіщення керівник районного (міського) ТЦК не пізніше ніж за день до проведення таких заходів видає наказ, в якому визначаються:

старші груп оповіщення із числа представників ТЦК;

маршрути оповіщення (місця, де здійснюватиметься оповіщення, із зазначенням адрес будинків, громадських місць, громадських будинків та споруд, назв вулиць або площі);

підприємства, установи, організації, працівники яких підлягають оповіщенню;

час та строки проведення оповіщення;

порядок залучення керівника установи (організації) або фізичної особи — підприємця, який надає послуги з управління багатоквартирними будинками, голови правління ОСББ до груп оповіщення, де старшими визначений представник районного (міського) ТЦК, представників структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, підприємств, установ, організацій, територіальних органів (підрозділів) поліції.

Керівники територіальних органів (підрозділів) поліції з отриманням розпорядження про проведення заходів мобілізації відповідного голови (начальника) обласної, Київської міської, районної держадміністрації (військової адміністрації):

забезпечують участь поліцейських у здійсненні заходів щодо оповіщення резервістів та військовозобов’язаних разом з представниками ТЦК або у складі груп оповіщення;

організовують за зверненням ТЦК, органів СБУ або розвідувальних органів, адміністративне затримання та доставлення органів (підрозділів) поліції до ТЦК та органів резервістів та військовозобов’язаних, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 КУпАП. Адміністративне затримання таких осіб здійснюється незалежно від їх місця перебування на військовому обліку. У такому разі особа доставляється до найближчого ТЦК або органів СБУ, або відповідних підрозділів розвідувальних органів.

забезпечують внесення до реєстрів та баз (банків) даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, інформацію про осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 КУпАП, провадження у справах за якими здійснюється ТЦК;

повідомляють районному (міському) ТЦК про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення протягом 30 календарних днів до такого центру осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 КУпАП;

організовують проведення поліцейськими перевірок в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) разом з документом, що посвідчує особу, та у разі відсутності у такої особи військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) чи наявності інформації в реєстрах та базах (банках) даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, про розшук такої особи здійснення адміністративного затримання та доставлення такої особи до найближчого ТЦК.

Голови (начальники) районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) з отриманням розпорядження відповідного начальника обласної, Київської міської держадміністрації (військової адміністрації) про проведення заходів мобілізації видають розпорядження про створення груп оповіщення у складі представників (які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації) структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, підприємств, установ, організацій, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та територіальних органів (підрозділів) поліції, а також визначають заходи щодо порядку та забезпечення роботи таких груп.

Під час здійснення заходів оповіщення представника (представників) виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад супроводжує поліцейський відповідно до розпорядження голови (начальника) обласної, Київської та міської держадміністрації (військової адміністрації).

Повістки резервістам та військовозобов’язаним вручає уповноважена на це особа із складу групи оповіщення.

У разі коли до складу групи оповіщення входить представник районного (міського) ТЦК, повістку резервісту або військовозобов’язаному вручає представник ТЦК.

Де можуть вручати повістки

За адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені:

через дільниці оповіщення шляхом їх виклику до таких дільниць та вручення повісток, отриманих від районних (міських) ТЦК представниками цих дільниць , та вручення повісток за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання;

, та вручення повісток за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання; представниками районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

представниками ТЦК особисто або засобами зв’язку;

групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, ТЦК, поліцейські, а також під час оповіщення мешканців багатоквартирних будинків — керівник установи (організації) або фізична особа — підприємець, яка надає послуги з управління багатоквартирними будинками, або голова правління ОСББ.

За місцем роботи або навчання резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені:

представниками підприємства (установи, організації), на якому він працює;

представниками закладу освіти, у якому він навчається;

представниками ТЦК;

групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), підприємства (установи, організації), ТЦК та поліцейські.

У громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон України резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені:

представниками ТЦК;

групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), ТЦК та поліцейські.

Автор: Наталя Мамченко

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