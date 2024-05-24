В Генштабе планируют сократить штат: часть военных переведут в боевые части

Оптимизация штата позволит устранить дублирование функций, а также уменьшить штатную численность на 60%.

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины принял решение об оптимизации штата некоторых структурных подразделений и органов военного управления. Планируется уменьшить личный состав на 60%, сообщил начальник Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ Евгений Острянский во время брифинга.

Оптимизация предусматривает расформирование некоторых военных организационных структур, создание новых, а также оптимизацию существующих. Это позволит не только сократить штат, но и избежать дублирования функций.

Уволенных военнослужащих планируют перераспределить для усовершенствования органов управления оперативного и тактического уровней, а также боевых воинских частей. Это позволит осуществлять ротации подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи в зоне боевых действий.

«Мы понимаем, что в условиях войны прежде всего должны усиливаться те структуры, которые непосредственно осуществляют управление группировками войск», - отметил Острянский.

Кроме того, продолжаются мероприятия по совершенствованию структуры Вооруженных Сил Украины, включая формирование Командования Сил беспилотных систем.

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