Практика судов
  1. В Украине

В Генштабе планируют сократить штат: часть военных переведут в боевые части

16:29, 24 мая 2024
Оптимизация штата позволит устранить дублирование функций, а также уменьшить штатную численность на 60%.
В Генштабе планируют сократить штат: часть военных переведут в боевые части
Источник фото: ukrinform
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины принял решение об оптимизации штата некоторых структурных подразделений и органов военного управления. Планируется уменьшить личный состав на 60%, сообщил начальник Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ Евгений Острянский во время брифинга.

Оптимизация предусматривает расформирование некоторых военных организационных структур, создание новых, а также оптимизацию существующих. Это позволит не только сократить штат, но и избежать дублирования функций.

Уволенных военнослужащих планируют перераспределить для усовершенствования органов управления оперативного и тактического уровней, а также боевых воинских частей. Это позволит осуществлять ротации подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи в зоне боевых действий.

«Мы понимаем, что в условиях войны прежде всего должны усиливаться те структуры, которые непосредственно осуществляют управление группировками войск», - отметил Острянский.

Кроме того, продолжаются мероприятия по совершенствованию структуры Вооруженных Сил Украины, включая формирование Командования Сил беспилотных систем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС утвердила новые программы экзаменов для судей, до сих пор не прошедших процедуру квалификационного оценивания

Также новые программы экзаменов необходимо учитывать судьям, ранее привлеченным к дисциплинарной ответственности.

Списки на бронирование, поступившие в Генштаб до 10 мая, согласует Генштаб ВСУ

Кабмин урегулировал вопрос передачи полномочий по согласованию списков забронированных от Генштаба в Минобороны.

Вручение повесток, отправка повесток и оповещения – когда считается, что военнообязанный оповещен и кто имеет право фиксировать на видео факт отказа

Видеозапись отказа от повестки или запись ознакомления с ее содержанием является подтверждением оповещения – кто имеет право фиксировать на видео.

Кандидат на должность судьи отказался от должности прямо во время заседания Совета правосудия

Представитель прокуратуры сообщил, что должность судьи ему больше не интересна.

Кабмин изменил порядок предоставления отсрочек чиновникам-экспертам, анализирующим нормативные акты в правительстве, Верховной Раде и Офисе Президента

Экспертов-аналитиков в Кабмине, парламенте и ОП выделили отдельно, и определили для них порядок предоставления документов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Крячко
    Михайло Крячко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
  • Іван Мосьондз
    Іван Мосьондз
    суддя Київського апеляційного суду
  • Микола Новосад
    Микола Новосад
    суддя Червоноградського міського суду Львівської області
  • Олена Ситнік
    Олена Ситнік
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді