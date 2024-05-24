В Киеве наказали водителя, который остановился на полосе для маршрутных транспортных средств, видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

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В Соломенском районе Киева наказали водителя автомобиля Volkswagen, который остановился на полосе, предназначенной для движения маршрутных транспортных средств.

Как сообщила патрульная полиция Киева, мужчина уже не впервые привлекается к ответственности за управление автомобилем без водительского удостоверения. По решению суда мужчина лишен права управления транспортными средствами.

Отмечается, что инспекторы составили на нарушителя соответствующие админматериалы:

- протокол по ч. 5 ст. 126 (Второй раз в течение года управление транспортным средством лицом, лишенным такого права);

- вынесли постановление по ч. 3 ст. 122 (Нарушение правил остановки на полосе для маршрутных транспортных средств) КУоАП.

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