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Как получить свидетельство о рождении ребенка за границей: разъяснение

07:36, 25 мая 2024
Украинские дети, рожденные за границей, автоматически получают украинское гражданство, если хотя бы один родитель является гражданином Украины.
Как получить свидетельство о рождении ребенка за границей: разъяснение
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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г.Киев напомнило, чтобы получить свидетельство о рождении ребенка за границей, необходимо обратиться в дипломатическое учреждение или консульство Украины в стране, где родился ребенок.

Там производится и определение происхождения ребенка и присвоением фамилии, имени и отчества.

Как происходит регистрация рождения?

  1. Письменное или устное заявление родителей или одного из них подается в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей.
  2. В случае несостоятельности родителей регистрация ребенка может производиться его родственниками.
  3. После заявления родителей ребенка или других лиц консул проводит регистрацию рождения ребенка с одновременным определением его происхождения и присвоением фамилии, имени и отчества.

Какие документы следует предъявить консулу для регистрации?

  1. Документ медицинского учреждения о рождении ребенка или справку от врача, оказывавшего помощь при родах.
  2. Паспорт или другие документы, удостоверяющие личности родителей (родителя).
  3. Документ, являющийся основанием для внесения сведений об отце (свидетельство о браке, заявление матери, заявление отца о признании отцовства и т.п.).

В течение какого срока следует подать заявление о регистрации?

Заявление о регистрации рождения ребенка родители обязаны подать не позднее 1 месяца со дня рождения ребенка.

Регистрация рождения, а также выдача свидетельства о регистрации этого акта гражданского состояния производится без взимания консульского сбора.

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