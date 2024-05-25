Как получить свидетельство о рождении ребенка за границей: разъяснение

07:36, 25 мая 2024
Украинские дети, рожденные за границей, автоматически получают украинское гражданство, если хотя бы один родитель является гражданином Украины.
Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г.Киев напомнило, чтобы получить свидетельство о рождении ребенка за границей, необходимо обратиться в дипломатическое учреждение или консульство Украины в стране, где родился ребенок.
Там производится и определение происхождения ребенка и присвоением фамилии, имени и отчества.
Как происходит регистрация рождения?
- Письменное или устное заявление родителей или одного из них подается в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины по месту рождения ребенка или по месту жительства родителей.
- В случае несостоятельности родителей регистрация ребенка может производиться его родственниками.
- После заявления родителей ребенка или других лиц консул проводит регистрацию рождения ребенка с одновременным определением его происхождения и присвоением фамилии, имени и отчества.
Какие документы следует предъявить консулу для регистрации?
- Документ медицинского учреждения о рождении ребенка или справку от врача, оказывавшего помощь при родах.
- Паспорт или другие документы, удостоверяющие личности родителей (родителя).
- Документ, являющийся основанием для внесения сведений об отце (свидетельство о браке, заявление матери, заявление отца о признании отцовства и т.п.).
В течение какого срока следует подать заявление о регистрации?
Заявление о регистрации рождения ребенка родители обязаны подать не позднее 1 месяца со дня рождения ребенка.
Регистрация рождения, а также выдача свидетельства о регистрации этого акта гражданского состояния производится без взимания консульского сбора.
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