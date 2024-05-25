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Як отримати свідоцтво про народження дитини за кордоном: роз’яснення

07:36, 25 травня 2024
Українські діти, народжені за кордоном, автоматично отримують українське громадянство, якщо хоча б один із батьків є громадянином України.
Як отримати свідоцтво про народження дитини за кордоном: роз’яснення
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Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м.Київ нагадало, щоб отримати свідоцтво про народження дитини за кордоном, необхідно звернутися до дипломатичної установи або консульства України в країні, де народилася дитина.

Там проводиться і визначення походження дитини і присвоєнням прізвища, імені та по батькові.

Як відбувається реєстрація народження?

  1. Письмова або усна заява батьків чи одного з них надається до дипломатичного представництва або консульської установи України за місцем народження дитини або за місцем проживання батьків.
  2. У разі неспроможності батьків реєстрація дитини може проводитися її родичами.
  3. Після заяви батьків дитини або інших осіб консул проводить реєстрацію народження дитини з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові.

Які документи слід пред’явити консулу для реєстрації?

  1. Документ медичного закладу про народження дитини або довідку від лікаря, який надавав допомогу при пологах.
  2. Паспорт або інші документи, що посвідчують особи батьків (одного з батьків).
  3. Документ, який є підставою для внесення відомостей про батька (свідоцтво про шлюб, заява матері, заява батька про визнання батьківства тощо).

Протягом якого строку слід подати заяву про реєстрацію?

Заяву про реєстрацію народження дитини батьки зобов’язані подати не пізніше 1 місяця з дня народження дитини.

Реєстрація народження, а також видача свідоцтва про реєстрацію цього акта цивільного стану проводиться без стягнення консульського збору.

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